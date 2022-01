Lunedì 24 gennaio il Ftse Mib Future ha la possibilità di ripartire al rialzo ma attenzione alla rottura dei supporti. L’ultima seduta della settimana appena conclusasi è stata tremenda con un ribasso di circa il 2%.

Questo ribasso, però, non giunge inaspettato. Nel report precedente, infatti, mettevamo in guardia dal fatto che un ribasso di breve del Ftse Mib Future potesse essere molto probabile.

Andiamo, quindi, a studiare la situazione di breve e medio termine sul Ftse Mib Future.

Lunedì 24 gennaio il Ftse Mib Future ha la possibilità di ripartire al rialzo, ma attenzione alla rottura dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 21 gennaio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.922 in ribasso dell’1,90% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso dell’1,80%.

Time frame giornaliero

Settimana scorsa avevamo evidenziato come il I obiettivo di prezzo in area 27.680 avesse frenato l’ascesa delle quotazioni favorendo un ribasso che aveva come I obiettivo di prezzo area 26.580.

Questo scenario si è concretizzato nel corso della settimana appena conclusasi, ma non tutto è ancora perduto per i rialzisti. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono giunte a un livello estremamente decisivo.

La mancata tenuta di area 26.580, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione della discesa fino in area 25.065 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione al ribasso si trova in area 23.550 (III obiettivo di prezzo).

Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe indicare una nuova ripartenza al rialzo cui obiettivi andranno calcolati a inversione acclarata. In ogni caso possiamo anticipare che questi obiettivi si troverebbero oltre quota 30.000.

Time frame settimanale

Dopo due settimane di tenuta è stato rotto al ribasso il supporto in area 27.235. Se confermata, questa rottura aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino in area 24.530. La mancata tenuta di questo livello, poi, farebbe definitivamente accantonare lo scenario ribassista.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare attentamente il supporto in area 24.530.

Qualora, invece, dovessimo assistere a un repentino recupero in chiusura di settimana di area 27.235, allora le quotazioni del Ftse Mib Future potrebbero ripartire al rialzo.