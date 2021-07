Settimana scorsa scrivevamo che La forza del Ftse Mib Future è spaventosa e promette il raggiungimento di obiettivi molto ambiziosi. Quella appena conclusasi ha confermato pienamente lo scenario rialzista e lancia le quotazioni verso gli obiettivi rialzisti indicati in precedenza. Quindi, il Ftse Mib Future conferma la sua forza e parte prepotentemente al rialzo

Tutta la settimana è stata al rialzo con le quotazioni che hanno rotto al rialzo la fortissima resistenza sul time frame giornaliero in area 25.240. A questo punto ci sono elevatissime probabilità che il rialzo possa continuare almeno fino al II obiettivo di prezzo in area 26.150. La massima estensione del rialzo, poi, so trova in area 27.050. Volendo essere pignoli, possiamo solo evidenziare che la chiusura di venerdì è stata inferiore a quella della seduta precedente. Tuttavia, essendo stata una giornata inside non deve destare molte preoccupazioni.

Segnali di debolezza si avrebbero nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 25.240.

Il Ftse Mib Future conferma la sua forza e parte prepotentemente al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 30 luglio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.357 in ribasso dello 0,52% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,00%.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale e mensile

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista e si avvia verso il III obiettivo di prezzo in area 26.040. Su questo livello potremmo assistere a qualche presa di beneficio.

Lo scenario più probabile, quindi, potrebbe essere il seguente.

Condizionato da quanto accade sul time frame giornaliero, sul settimanale potremmo assistere a un overshooting rispetto ad area 26.040 fino in area 27.050 (massima estensione sul time frame giornaliero). A quel punto le quotazioni potrebbero dar vita a un ritracciamento salutare e propedeutico a una nuova gamba rialzista. Questo scenario verrebbe meno solo nel caso in cui dovessimo assistere a chiusure settimanali inferiori a 23.090.

Nel lungo periodo, però, la strada sembra essere segnata al rialzo. Ricordiamo sempre, infatti, che sul mensile la proiezione in corso è rialzista e che ha come massima estensione area 30.000 circa prima e 39.000 poi. Anche la chiusura di luglio ha confermato questo scenario. In particolare, la rottura in chiusura mensile di area 25.000 è stato un bel segnale di forza.