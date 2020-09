Settimana scorsa sul Ftse Mib Future scrivevamo che la la settimana appena conclusasi avrebbe potuto portare all’inizio di un forte ribasso. Il tentativo di rottura ribassista c’è stato durante la seduta di martedì senza, però, che si concretizzasse: Conseguentemente il Ftse Mib Future barcolla, ma non molla e tutti gli scenari sono ancora possibili.

Bisogna essere, quindi, pronti a tutte le evoluzioni possibili e aumentare la soglia di attenzione monitorando con estrema cura l’andamento delle quotazioni del Ftse Mib Future.

Come nostra abitudine, riportiamo i livelli elaborati dal nostro Ufficio Analisi superati i quali le quotazioni potrebbero dare origine a un forte movimento direzionale.

Il Ftse Mib Future barcolla, ma non molla e tutti gli scenari sono ancora possibili; i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica e previsionale

Time frame giornaliero

Per l’ennesima volta il supporto costituito dal I obiettivo di prezzo in aera 19.360 ha resistito alle pressioni ribassiste e fatto rimbalzare le quotazioni. Rimbalzo che si è spento sulla resistenza in area 19.975 superata la quale la tendenza in corso invertirebbe al rialzo.

La situazione, quindi, è molto complessa e potrebbe sfociare in un’accelerazione ribassista o in un’inversione rialzista con le stesse probabilità.

Il livelli da monitorare in chiusura di seduta sono 19.360 e 19.975.

Time frame settimanale

Per l’ennesima volta la chiusura è stata proprio sul forte supporto costituito dal I obiettivo di prezzo in area 19.350. La chiusura del 18 settembre, quindi, potrebbe essere fondamentale per capire il futuro delle quotazioni nel medio periodo.

Al rialzo la strada è tracciata e gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al ribasso, invece, un primo punto di approdo si trova in area 16.755. Una chiusura settimanale, poi, inferiore a questo livello aprirebbe a una discesa fino in area 10.000.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma è ancora presto per vedere l’impatto sulla tendenza in corso.