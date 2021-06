Esiste una pianta che produce un ingrediente di una delle salse più famose del mondo. Si tratta della Worcestershire sauce tra i cui ingredienti compare proprio il Tamarindo. Non molti sanno che Il frutto di questo straordinario albero ricorda le arachidi ed è un potente alleato dell’organismo perché aiuta a restare giovani. Si tratta infatti di un alimento antinvecchiamento naturale. Ecco quindi perché sceglierlo per il proprio giardino e come coltivarlo nel migliore dei modi.

Le caratteristiche di albero e frutto

L’albero del Tamarindo genera legumi marroni scuri e dalla forma allungata. All’interno appare una polpa marrone commestibile impiegata in svariati campi. Non solo il tamarindo è un alimento con importanti proprietà benefiche, ma è spesso la base di confetture e sciroppi. Le sue foglie sono un importante nutrimento per i bachi da seta e il suo legno resistente è perfetto per la realizzazione di mobili. Inoltre il frutto di questo straordinario albero ricorda le arachidi ed è un potente alleato dell’organismo perché aiuta a restare giovani. Quindi ecco come coltivarlo grazie a questi preziosi consigli.

Come coltivare il tamarindo

Poiché il tamarindo ha origini tropicali bisogna garantirgli una costante esposizione al sole. Bisognerà anche evitare venti freddi e gelate riparando la pianta durante gli inverni. Predilige terreni sufficientemente argillosi e ben drenati. Comunque si tratta di una pianta ben resistente a tutte le tipologie di terreno. L’albero inizierà a produrre i frutti dopo qualche anno di vita.

Occorrerà però garantire annaffiature costanti. Suggeriamo di effettuare di tanto in tanto alcune concimazioni a base di fosforo, azoto e potassio. Ogni pianta di tamarindo riesce a produrre ben 200 chilogrammi di frutta ogni anno. Il frutto ha importanti proprietà, tra le quali spicca il suo essere un antinvecchiamento potente.

Perché consumare il frutto

Il tamarindo è un antiossidante ricco di fosforo, magnesio e potassio. Le grandi quantità di acido tartarico nel frutto aiutano l’organismo a combattere i radicali liberi. È anche un antibatterico e qualcuno lo utilizza per la sua leggera azione lassativa e regolatrice dell’attività intestinale. È sempre preferibile concordarne l’assunzione con uno specialista di fiducia per evitare l’interferenza con eventuali farmaci assunti.

Un ortaggio amico

In questo altro articolo ecco invece le ragioni per cui coltivare nell’orto quest’ortaggio colorato che aiuta allo stesso modo a restare giovani.