Terminati questi giorni di festa in cui abbiamo mangiato di più rispetto agli altri giorni dell’anno, è possibile sentirsi appesantiti e scombussolati. È giusto godersi le feste senza fare troppa attenzione a ciò che mangiamo e senza fissarsi in maniera esagerata per paura di prendere peso. Ci sono giorni in cui possiamo rilassarci e riprendere la nostra routine nei giorni seguenti.

D’altronde non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno a Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Perciò niente paura, rimettiamoci in linea senza colpevolizzarci più del dovuto.

Nei giorni che seguono il Natale la sensazione di pienezza e di gonfiore è dovuta la maggior parte delle volte alla quantità di carboidrati assimilati.

Per risolvere questo piccolo problema possiamo adottare qualche piccolo accorgimento che ci farà sentire sicuramente meglio.

Ad esempio è consigliato per qualche giorno diminuire la quantità di zucchero che solitamente consumiamo.

Cerchiamo di prediligere le proteine affiancate ad un bel piatto di verdure sia per pranzo che per cena.

Vediamo insieme con questo articolo quale può essere la giusta alternativa ai soliti piatti di tutti i giorni.

Il frullato perfetto per rimediare al gonfiore dopo le feste grazie a questo ingrediente che ci stupirà positivamente.

Stiamo parlando del frullato all’arancia.

Gli ingredienti

100 grammi circa di arancia

150 grammi di yogurt greco o di latte vegetale al gusto che preferiamo

5 mandorle o 5 nocciole

Qualche cubetto di ghiaccio per renderlo cremoso e fresco

Una spolverata di cannella

Il procedimento

Sarà necessario un frullatore per amalgamare perfettamente tutti gli ingredienti.

Perciò frulliamo l’arancia, lo yogurt greco o il latte vegetale, le mandorle o le nocciole e i cubetti di ghiaccio.

Infine versiamo una spolverata di cannella per dare un tocco in più.

In questo modo avremo un frullato poco calorico e parzialmente proteico da poter sostituire al pranzo o alla cena.

È sempre consigliato consultare il proprio nutrizionista e chiedere conferma di queste informazioni.

Ecco svelato il frullato perfetto per rimediare al gonfiore dopo le feste grazie a questo ingrediente.