Chi è che non sogna di perdere peso con efficacia e poco sforzo? Un risultato impossibile, certo: nessuno ha la bacchetta magica, e per raggiungere l’obiettivo ci vogliono impegno e fatica. Ma questo non significa che debba essere un percorso doloroso. Ci si può anche coccolare, e concedersi qualche gustoso sfizio che aiuti la mente a mitigare la sensazione di fame. Il tutto con cibi sani, nutrienti e utilissimi anche ad aiutare l’organismo nella perdita di peso.

Un modo comodo per assumere alimenti positivi in maniera sfiziosa è il frullato. Ovviamente non si parla di preparati chimici, da evitare nella maniera più assoluta. Non si può neanche però guardare a ingredienti si naturali ma particolarmente grassi, come il latte o il cioccolato. Che fare, allora? Il frullato magico che fa dimagrire con la potenza di due ingredienti naturali.

La soluzione è semplice

La soluzione è semplice: ci si arrangerà con il dolce naturale per eccellenza, la frutta. Il fruttosio appaga il gusto senza però gravare troppo sul metabolismo. È presente anche nel miele, che non a caso viene consigliato spesso dai dietologi come sostituto dello zucchero lavorato. A questi principi generali occorre aggiungere delle applicazioni pratiche.

Due frutti in particolare si consigliano a chi sta affrontando un percorso di perdita del peso, ma le loro proprietà li rendono ottimi per chiunque. Si tratta dell’ananas e della banana, ricchi di bromelina, vitamina C e fibre.

La vitamina C è un componente fondamentale per l’organismo. Rafforza il sistema immunitario e previene problemi alle ossa e ai denti. Favorisce l’assorbimento del ferro ed è un potente antiossidante. La bromelina è un enzima grazie al quale l’organismo riesce a metabolizzare meglio le proteine e a migliorare il processo digestivo. Le fibre, infine, ‘gonfiano’ e danno sensazione di sazietà. Questo è necessario per evitare spuntini indesiderati.

Ogni mattina a colazione, per una botta di salutare energia, basterà frullare un paio di fette di ananas e una banana insieme a del latte di soia, di mandorle o meglio ancora di cocco. Quest’ultimo, infatti, si sposa ottimamente col sapore aspro dell’ananas. Per addolcire il frullato, basta un cucchiaio di miele.