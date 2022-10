Si è sempre detto che mangiare “frittura” fa male, tuttavia non è proprio così. Buono ed irresistibile, il fritto piace proprio a tutti, grandi e piccini. Esistono tantissimi ingredienti che cucinati in questo modo risultano decisamente più saporiti e profumati. La prima cosa che attrae e ci spinge ad entrare in rosticceria è proprio l’intenso profumo della frittura. Per rendere questi piatti salutari bisogna utilizzare un po’ di accorgimenti.

Come ottenere un buon risultato

La scelta dell’olio per friggere è essenziale, infatti solitamente viene utilizzata una tipologia di scarsa qualità. L’olio di semi è il più usato, anche per il prezzo economico rispetto agli altri. Purtroppo questo non regge le alte temperature e spesso supera il cosiddetto punto di fumo favorendo la formazione di sostanze tossiche. La temperatura ideale è 180°. L’olio d’oliva, insieme a quello di arachidi, favorisce una buona cottura mantenendo stabile la temperatura e senza superare il punto di fumo. Altro accorgimento è certamente quello di non cuocere eccessivamente gli alimenti per evitare bruciature ed evitare il rilascio di sostanze tossiche. Il colore della frittura è un altro segnale da non sottovalutare. Se gli alimenti appaiono particolarmente scuri, indubbiamente l’olio è stato utilizzato troppe volte. In questo caso è consigliabile evitare do consumare la frittura.

Il fritto non fa male con questa ricetta pratica e veloce

Come abbiamo detto in precedenza si può friggere quasi tutto in cucina. Per gli amanti di questi piatti, che spesso fanno consumo di fritto, è fondamentale cucinare in modo corretto. Friggere è considerato anche uno dei modi più rapidi per realizzare un secondo piatto. Il fritto non fa male con questa ricetta pratica e veloce che si realizza con soli due ingredienti. Le crocchette di patate e cime di rapa, sono sfiziose e croccanti da servire in tavola. Inoltre gli ingredienti utilizzati in questa ricetta risultano leggeri e salutari per il nostro organismo. Ecco cosa ci occorre:

patate;

cime di rapa;

uova;

pangrattato;

sale e pepe;

facoltativo parmigiano grattugiato.

Innanzitutto pelare e bollire le patate. Bollire le cime di rapa e una volta raffreddate, tritale. In seguito schiacciare le patate con una forchetta in una ciotola. Aggiungere un uovo, sale, pepe e le cime di rapa. Amalgamare tutto e lavorare con le mani il composto. A questo punto dare forma alle crocchette e passarle nel bianco d’uovo e in seguito nel pangrattato. Ora siamo pronti per friggere.

