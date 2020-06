Il franco svizzero potrebbe ulteriormente indebolirsi nei confronti dell’euro. Decisiva sarà la chiusura di giugno

L’ euro contro il franco svizzero (FXEURCHF) ha recuperato circa il 2% con un rialzo che non si vedeva da anni. La forza della moneta unica europea, infatti, ha dell’incredibile. Basti pensare che nelle ultime 10 sedute ben 9 sono state al rialzo.

Dove è diretto, quindi, l’ euro nei confronti del franco svizzero?

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma vista la chiusura del 5 giugno potrebbe andare incontro a una battuta d’arresto. La seduta, infatti, ha cercato di rompere al rialzo la resistenza costituita dal II° obiettivo di prezzo in area 1,0892.

La seduta di lunedì 8 giugno, quindi, sarà decisiva per capire il futuro del cambio euro franco svizzero. La rottura della resistenza in chiusura di giornata, infatti, favorirebbe il raggiungimento del III° obiettivo di prezzo in area 1,10503.

In caso contrario potrebbe esserci un ritracciamento fino in area 1,08317. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 1,07337, però, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

L’accelerazione rialzista durante l’ultima settimana è stata strepitosa andando a concludere la terza settimana di fila al rialzo. Visto come è stata rotta al rialzo la resistenza in area 1,07518, il cambio euro franco svizzero, quindi, punta diretto al II° obiettivo di prezzo in area 1,1. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,12482.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,07518 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame mensile

Nel lungo periodo la situazione è ancora molto incerta. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni stanno oscillando intorno al valore 1,1 da ormai quattro anni. Solo una decisa chiusura superiore a questo livello rafforzerebbe l’euro nei confronti del franco svizzero anche nel lungo periodo. In caso contrario questo tedioso movimento laterale potrebbe continuare.

