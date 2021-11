Anche nel mese di novembre siamo curiosi di sapere cosa ci aspetta. Vogliamo sapere se le prossime settimane ci porteranno felicità oppure dei guai. Sotto questo aspetto, l’oroscopo può darci qualche utile indicazione. Magari un segno sarà fortunato oppure, al contrario, incontrerà varie difficoltà.

Oggi ci concentriamo su un segno in particolare, che per fortuna questo mese può sorridere. Andiamo a conoscere il fortunatissimo segno zodiacale che otterrà grandi successi personali a novembre.

Il segno che troverà felicità

Ci sono buone notizie per tutti coloro che sono nati sotto il segno della Bilancia. La stagione di questo segno è passata da poco: infatti, il periodo della Bilancia va dal 23 settembre al 21 ottobre. E ora, poco dopo il suo compleanno, questo segno è pronto per tornare alla carica.

L’inizio del mese, a dir la verità, non sarà semplicissimo. La Bilancia cerca spesso l’equilibrio personale e nei primi giorni faticherà un po’ ad ottenerlo. Emergeranno delle situazioni fuori dal suo controllo, che rischiano di destabilizzarla. Potrebbero arrivare difficoltà lavorative oppure amorose.

Per fortuna, però, non dureranno molto, perché prima della metà del mese le acque si calmeranno. Quello sarà il momento di brillare per il nostro fortunato segno.

Il fortunatissimo segno zodiacale che otterrà grandi successi personali a novembre

La prima cosa che farà la Bilancia sarà prendere un momento per sé stessa e ridefinire le sue priorità. Capirà cosa è davvero importante per lei e setterà dei nuovi obiettivi.

Questi possono essere obiettivi lavorativi, come ad esempio raggiungere una promozione, oppure personali, come avere una vita sociale migliore. In ogni caso, ci sarà un fondamentale cambio di mentalità per questo segno, che partirà subito alla carica per ottenere quello che vuole.

Dal punto di vista lavorativo, riuscirà a ottenere ciò che vuole e questo le farà guadagnare più soldi e anche il rispetto dei superiori. Dal punto di vista personale, riuscirà a rinsaldare le sue vecchie amicizie e a farsene anche di nuove. I rapporti con i familiari saranno più forti che mai e questo darà forza e coraggio alla Bilancia.

Anche dal punto di vista amoroso la determinazione della Bilancia si farà sentire. Riuscirà a riportare armonia nella coppia, ristabilendo una buona comunicazione con il partner. Oppure, se è single, metterà a frutto le sue doti da seduttrice e inizierà un flirt importante.

Insomma, basta tenere duro per la prima settimana del mese, poi per la Bilancia sarà tutto in discesa. Un mese davvero ricco di fortuna.