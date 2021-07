Mentre in inverno ci si riesce a riscaldare con vari capi di abbigliamento che trattengono il calore del corpo, in estate, all’aria aperta sudiamo anche con una semplice maglietta di cotone.

C’è però una grossa novità. Probabilmente nei prossimi anni sapremo come difenderci dal caldo, anche sotto al sole.

In questo articolo spieghiamo il formidabile tessuto che potrebbe cambiare la vita di molte persone.

Sulla rivista Science è stato pubblicato un articolo riguardante la nuova scoperta di un gruppo di ricercatori cinesi, guidati da Guancing Tao della Huazhong University of Science and Technology di Wuhan.

Ecco il formidabile tessuto che potrebbe cambiare la vita di molte persone

Gli scienziati hanno creato un nuovo tessuto che riesce a mantenere il corpo fresco anche se si cammina sotto al sole estivo.

Il tessuto è traspirante, impermeabile, resistente migliore rispetto al cotone. È possibile tingerlo di vari colori, anche se il bianco è la scelta migliore perché riflette i raggi del sole.

Anche quando le temperature saranno molto alte, avremo la possibilità di indossare un capo per tutta la giornata e rimanere freschi. E potremo goderci il sole senza sudare e senza essere costretti a portarci dietro dei ricambi.

La particolarità di questo tessuto sta nel fatto che grazie alla sua composizione, è sensibile alla temperatura. Quando fa freddo, questo si contrae e le particelle di cui è composto si ritirano, trattenendo il calore del corpo. Invece, durante le giornate di caldo afoso, la trama del tessuto diventa più porosa e morbida, riuscendo a disperdere il calore del corpo verso l’esterno in modo efficiente.

Reagisce anche in base all’umidità dell’ambiente. Quando chi lo indossa suda, la trama si allarga e permette alla pelle di respirare, poiché il calore è spinto all’esterno.

Si potrebbe pensare che un tessuto del genere abbia bisogno di attenzioni particolari. E invece no. Lo si lava, asciuga e cuce come qualsiasi altro.