Il formidabile kebab vegetariano fatto in casa che stupirà anche l’ospite più scettico

Il kebab è un tipico piatto di origine turca che si mangia in molti Paesi medio orientali ma che ormai è possibile mangiare ovunque. Si tratta di un enorme spiedo di carne condito con sale e spezie. La carne può essere consumata al piatto, con un contorno di verdure, ma in genere ci si farcisce una focaccia. Oggi la proposta di questo tipico e squisito piatto è in una versione vegetariana, da realizzare con dei bocconcini di soia che ricorderanno moltissimo la pietanza originale.

Ingredienti per 4 kebab veg

a) 4 focacce da farcire;

b) 120 grammi di spezzatino di soia;

c) 1 cipolla rossa;

d) ½ lattuga;

e) ½ cetriolo;

f) 2 pomodori;

g) 1 dado vegetale;

h) aromi per arrosto, quanto basta;

i) olio di oliva, quanto basta;

l) salsa yogurt per kebab, quanto basta;

m) salsa piccante, per kebab.

Procedimento

Per realizzare questo formidabile kebab vegetariano fatto in casa è indispensabile partire dallo spezzatino di soia. Quest’ultimo va reidratato in un brodo, realizzato con acqua calda e il dado vegetale. Dopo un quarto d’ora circa che è stato in ammollo, potrà essere strizzato bene con le mani e messo da parte. In una padella antiaderente, versare abbondante olio di oliva e non appena l’olio si sarà riscaldato, versare lo spezzatino di soia reidratato. Condire questa “finta carne” con abbondanti aromi per arrosto, il risultato deve essere molto saporito, proprio come il kebab tradizionale. Lasciare cuocere in padella per una ventina di minuti. I bocconcini di soia devono risultare croccanti e dorati.

Mentre i bocconcini cuociono, lavare e tagliare tutte le verdure in piccoli pezzi e l’insalata a striscioline. Quando i bocconcini sono cotti e belli dorati e croccanti, piastrare le focacce vuote. Una volta piastrate le focacce, condirle con un po’ di salsa yogurt, i bocconcini di soia, tutte le verdure miste, ancora salsa yogurt e infine la salsa piccante. Ed ecco pronto da servire il formidabile kebab vegetariano fatto in casa che stupirà anche l’ospite più scettico.

