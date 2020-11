Parigi è una delle città che ha sempre affascinato i suoi turisti con la sua architettura, i suoi caffè e quell’aria bohemienne che ancora persiste, nonostante i secoli passati. La pasticceria parigina, in particolare, è ancora molto in voga e ancora delinea le regole della pasticceria moderna. Il flan parisien, una crostata parigina, è un dolce versatile e facile da realizzare con pochi semplici ingredienti. Ricorda le crostatine alla crema e può essere preparato anche utilizzando la sfoglia pronta. Vediamo come realizzare il flan parisien, una crostata parigina.

Ingredienti

230 gr di pasta sfoglia pronta;

50 gr di farina;

Un litro di latte intero;

5 tuorli;

scorza di mezzo limone;

250 gr di zucchero;

50 gr di maizena;

250 ml di panna liquida;

un baccello di vaniglia.

Procedimento

Per prima cosa, bisogna preparare la crema per il flan parisien. In un tegame, aggiungere i cinque tuorli con lo zucchero, facendo attenzione a sciogliere lo zucchero a fuoco molto basso mescolando con una frusta.

Unire poi l’amido di mais e la farina setacciata al composto. Mescolare bene per ottenere un prodotto omogeneo. A questo punto aggiungere il latte, a filo, mescolando sempre con una frusta per inglobare tutto in modo omogeneo. Incidere la bacca di vaniglia e aggiungere il suo contenuto nella crema in cottura.

Per finire, grattugiare la buccia di limone direttamente nella crema. Cuocere a fuoco bassissimo mescolare senza sosta con la frusta. La consistenza dovrà essere quella della crema pasticcera.

Prendere uno stampo rotondo e stenderci dentro la pasta sfoglia già pronta. Bucare la pasta sfoglia con una forchetta per evitare che la sfoglia si gonfi in cottura. Versare la crema sopra la pasta sfoglia. Accendere il forno in modalità statica a 170° e infornare la crostata. Cuocere per un’oretta circa, finché la crema in superficie non sarà dorata. Il flan è quindi pronto. Serviamolo con panna o gelato di vaniglia.