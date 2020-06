Il Fisco non può prendermi i soldi investiti solo in questo caso! C’è un caso in cui il Fisco non possa prenderci i soldi da un qualche investimento che noi si sia fatto? Visto che normalmente questa cosa, come sentiamo spesso anche i TV, o leggiamo sui giornali, viene fatta, c’è un modo per potersi preservare? Sì, c’è, e ve lo diremo tra poco. Continuate a leggere per scoprire qual è il caso in cui il Fisco non possa prendervi i soldi.

Avete mai pensato di farvi una polizza vita? Una di quelle classiche assicurazioni che hanno fatto la fortuna di enti come Generali in Italia e di Allianz e AXA in Europa… No? Peccato. Perché avreste ottenuto un duplice scopo. Primo, vi sareste posti al riparo da eventuali problemi alla vostra persona. Secondo, avreste letteralmente investito nell’unica forma di investimento da cui non possono prendervi i soldi. Ovviamente se rispettate poche, semplici regole.

Tra i benefici delle polizze, ci sono senza dubbio il fatto che, per legge, non possano essere né pignorate, né sequestrate. E’ però il contesto in cui la polizza viene considerata che è importante, a questo proposito. E’ l’articolo 1923 del Codice Civile che regola la questione. Esso dice che “le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva cautelare”. Lo scopo è proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle pretese di eventuali creditori, e degli eredi di questi ultimi.

Il nocciolo della questione è il seguente, badate bene. La polizza deve avere, per rispondere ai requisiti di impignorabilità e insequestrabilità, una natura previdenziale. L’investimento, quindi, deve essere finalizzato a questo. Se i vostri soldi sono impegnati in una polizza a scopo finanziario, vi possono essere sia pignorati che sequestrati. Capito? La polizza, perciò, dovrà essere versata in maniera periodica, come se fosse un PAC (Piano di Accumulo di Capitale). Se appartiene a quelle a premio unico, è evidente che sia di stampo finanziario, e possono prendervela.

Altre cose da sapere

La polizza deve essere antecedente gli eventuali vostri problemi. Se la fate dopo, diciamo, un eventuale fallimento, quella somma verrà pignorata e/o sequestrata come altre. In questo caso, infatti, avreste voluto chiaramente ridurre il vostro patrimonio per danneggiare i creditori. E la legge non lo permette. Per dirla ancora in termini più chiari, se avete investito i vostri soldi in una polizza index linked o unit linked, i soldi possono prenderveli. Se invece li mettete in una polizza vita, e pagate il premio, quale che sia, un tanto al mese, no.