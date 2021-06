L’Agenzia delle Entrate ha attivato una serie di controlli che preoccupa i cittadini. Sotto la lente le famiglie che ricevono gli aiuti di Stato per difficoltà economiche. Questo per evitare che presentino dichiarazioni false o irregolari. In effetti, il Fisco controlla il conto corrente anche considerando il valore ISEE del nucleo familiare oltre ai versamenti e ai prelevamenti. Bisogna fare molta attenzione alle cifre che si versano e si prelevano considerando anche i valori indicati nella DSU. In un precedente articolo abbiamo chiarito che i versamenti e i prelievi su conto corrente senza prova certa sono considerati ricavi e scatta l’accertamento dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione all’ISEE e agli aiuti di Stato

Il Governo ha stanziato numerosi aiuti per le famiglie e per le imprese. La pandemia Covid ha creato una crisi economica senza precedenti e per aiutare i cittadini, in base alle capacità economiche, ha assegnato un contributo a fondo perduto. L’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli su redditi autodichiarati attraverso la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). La DSU determina poi l’ISEE richiesto per molte agevolazioni.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

Creano un campanello dall’allarme gli spostamenti sul conto corrente superiore a 5.000 euro. Inoltre, anche gli spostamenti all’estero sono quelli sottoposti a maggiore controllo.

I controlli effettuati dal Fisco potrebbero colpire anche i piccoli risparmiatori nel caso in cui ci sia una forte affluenza sul conto corrente che non corrisponda alla situazione economica dichiarata in base all’ISEE.

L’Agenzia delle Entrate in caso di movimenti sospetti chiede al contribuente la prova idonea del prelievo o del versamento di denaro.

Il consiglio e di fare attenzione a trasferimenti di denaro e di motivarli con una giustificazione idonea.

