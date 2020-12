Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se si parla di rose si sta raccontando di un fiore prezioso. Per chi ha il pollice verde, questa pianta è la sfida più grande. La rosa richiama sensazioni piacevoli ed è utilizzata molto nelle poesie sull’amore. Torquato Tasso descriveva l’amore così: “cogliam d’amor la rosa: amiamo or quando si puote riamato amando”. Se anche per noi questo fiore è meraviglioso, perché non tentare di guardarlo crescere sul nostro terrazzo?

Come fare

Al di là di quello che si può pensare, la rosa è un fiore robusto e resiste anche alle temperature più fredde. Piantate nel terreno hanno una buona durata e non si ammalano facilmente. Nel vaso, purtroppo, la rosa è soggetta ad attacchi di insetti o funghi. Allora come possiamo fare per proteggere la rosa nel vaso? Con questi consigli, il fiore più bello al quale hanno dedicato poesie, si può far crescere sul nostro terrazzo, anche in vaso!

Terriccio

Per piantare la rosa dobbiamo usare terra che sia di qualità ed è importante che il pH sia un po’ acido. Un modo per rendere acido il terreno che ospita la rosa, consiste nel mescolare lupini secchi macinati insieme alla terra. Il composto rilascerà azoto, che creerà le condizioni di una buona permanenza della rosa piantata nella terra.

Si deve tenere conto che il vaso deve avere una profondità di almeno 50 cm. Questa dimensione permetterà alle radici di svilupparsi correttamente. Un altro accorgimento da compiere è di coprire il fondo del vaso con 5 cm di argilla espansa o dei ciottoli. Questo procedimento permette all’acqua di drenare con il giusto flusso senza provocare ristagni. A questo punto, si sistema la rosa facendo attenzione che il colletto, la parte del fusto, sia alla giusta profondità, come era prima del trapianto.

Trucchi per il benessere della rosa

Intorno al tronco, si sparge un materiale tipo corteccia di legno spezzettata. Questo serve a non far crescere intorno alla rosa delle erbacce indesiderate. La concimazione (si possono usare concimi organici) e il cambio di vaso man mano che cresce, sono passaggi essenziali per una bella fioritura. Attenzione poi agli insetti. Ci sono prodotti e insetticidi da spruzzare sulle rose periodicamente, soprattutto in primavera. L’ultima cosa che ci rimane da fare è scegliere il colore della rosa. Adesso abbiamo scoperto come il fiore più bello al quale hanno dedicato poesie, si può far crescere sul nostro terrazzo.