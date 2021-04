Il lato positivo di quest’anno è che abbiamo avuto parecchio tempo per dedicarci alle nostre passioni. Molti di noi, infatti, hanno recuperato libri e film che da tempo giacevano dimenticati in un angolo. Se si ha voglia di vedere, però, qualcosa di nuovo ed entusiasmante, oggi consigliamo un’uscita del 2020 che merita davvero. Ecco il film italiano acclamato dalla critica che sta commuovendo ed emozionando tutto il pubblico di Netflix anche grazie a un’attrice famosissima.

Sophia Loren

Sophia Loren, all’anagrafe Sofia Costanza Scicolone, è stata una delle più grandi attrici del cinema italiano e ha contribuito a rendere questa industria nostrana molto famosa anche all’estero.

Per questo motivo l’American Film Institute ha inserito quest’interprete al ventunesimo posto all’interno dell’elenco dedicato alle star più celebri di sempre. Fra le sue migliori performance figura sicuramente “La ciociara”, ruolo per il quale ha vinto un Oscar nel 1962. Quest’anno, però, è nuovamente in lizza per il David di Donatello per il film “La vita davanti a sé”.

“La vita davanti a sé” (2020)

Questa pellicola è tratta dall’omonimo libro di Romain Gary ed è diretta da Carlo Ponti, figlio della Loren stessa. La trama si incentra sulla periferia di una grande città dove vive Madame Rosa, una vecchia prostituta di origini ebraiche. Essendo oramai anziana, si occupa di accogliere i bambini delle altre ragazze dandogli conforto e un tetto sulla testa. Il suo medico le chiederà di occuparsi di Momò, un orfano di origine senegalese. La trama si incentra sullo sviluppo del rapporto fra i due andando a indagare i loro attriti ma anche le loro somiglianze.

Oggi abbiamo spiegato qual è il film italiano acclamato dalla critica che sta commuovendo ed emozionando tutto il pubblico di Netflix anche grazie a un'attrice famosissima, Sophia Loren.