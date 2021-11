Esattamente 20 anni fa, nel 2001, è uscito uno dei migliori film di sempre. Quest’opera, scritta e diretta dal geniale David Lynch, avrebbe messo a dura prova gli spettatori, mettendoli di fronte a un lavoro estremamente complesso. Ora questo grande film è tornato al cinema, in una riedizione in altissima definizione.

Andiamo, quindi, a scoprire la travagliata opera del regista americano che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema. Il film del secolo che ha stupito milioni di fan è finalmente tornato, andiamo a scoprire qual è.

Il capolavoro lynchiano

Ci riferiamo a “Mulholland Drive”. Questo film nasce originariamente come prima puntata di una serie ideata da David Lynch, il regista di “Twin Peaks”. Purtroppo, però, questa nuova serie non ha ricevuto il via libera di nessuna televisione, e quindi Lynch ha deciso di trasformarla in un film. Nasce così “Mulholland Drive”.

Non è facile descrivere questo film, perché si tratta di una delle opere più complesse mai scritte. La trama parla di una donna, colpita da amnesia in seguito a un incidente, che conosce una giovane attrice a Los Angeles. Le due protagoniste cercheranno quindi di scoprire insieme l’identità della donna, anche a costo di mettersi in pericolo.

Il film del secolo che ha stupito milioni di fan è finalmente tornato

Da queste premesse inizia un film di una tremenda complessità narrativa. Infatti, ciò che avviene in questo film è davvero imprevedibile e di difficile comprensione. Non vogliamo dare anticipazioni, semplicemente invitiamo tutti a guardarlo.

“Mulholland Drive” è così complicato che ci sono tantissime interpretazioni sul significato vero dell’opera. Appassionati e critici hanno fatto di tutto per capirci di più, ma nessuno ha trovato una risposta definitiva.

Il film è subito stato adorato dalla critica e ancora oggi è considerato un capolavoro assoluto. Secondo un sondaggio tra critici della BBC, questo è addirittura il miglior film del ventunesimo secolo.

Ora, a 20 anni dalla sua uscita originale, “Mulholland Drive” è tornato a far parlare di sé. Infatti, è stata lanciata una riedizione in 4K, che a novembre ha fatto il suo debutto in parecchi cinema italiani. Questa versione permette di godere di nuovo di un’opera storica, ma con una maggiore pulizia sonora e visiva. Insomma, un’occasione per tutti coloro che non hanno potuto goderne ai tempi dell’uscita.

Chi vuole recuperare altri capolavori del passato potrebbe essere interessato a questo film, considerato il migliore della storia ed ora disponibile in streaming.