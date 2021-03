I più romantici lo sanno bene. Non c’è niente di meglio che passare la serata davanti alla tv guardando un bel film d’amore. Le storie d’amore, tragiche o a lieto fine che siano, non smettono mai di appassionarci. Per fortuna Hollywood non si stanca mai di produrre questo tipo di pellicole. I più sognatori però non possono non aver visto una di queste. Ecco il film che tutti i romantici devono guardare almeno una volta nella vita.

La capitale dell’amore

Quando pensiamo alla capitale dell’amore la prima città a venirci in mente è Parigi. È proprio qui che è ambientato il film di cui parliamo. La sua storia però ci porta indietro nel tempo agli inizi del secolo scorso, in piena belle époque. Ebbene sì, il film che tutti i romantici devono guardare almeno una volta nella vita è proprio Moulin Rouge. E non si tratta di un film qualunque! Moulin Rouge è un esperimento unico nel suo genere.

È infatti un musical in cui sono presenti alcuni dei brani più famosi del mondo della musica. Attenzione però, queste canzoni sono riarrangiate e reinterpretate, dando vita a dei nuovi capolavori. Così Roxanne dei Police diventa un tango passionale e Like a Virgin di Madonna la colonna sonora per una scenetta comica. Ma cos’è che ci piace così tanto di Moulin Rouge?

Una storia senza tempo

La storia di Moulin Rouge va a toccare le corde del cuore dei più romantici. Racconta infatti della storia d’amore tra Christian, un artista pieno di sogni, e Satine, la star del Moulin Rouge. A tenere loro compagnia e a intrattenerci spicca un folto cast di amici e nemici. Guardare Moulin Rouge ci regalerà quindi una miriade di emozioni.

Il film è infatti ricco di momenti dolcissimi, parti tragiche e, soprattutto, pezzi dalla qualità straordinaria. Il tutto condito dalla regia di Baz Luhrmann, celebre anche per film come Romeo + Giulietta e Il Grande Gatsby.