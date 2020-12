Il film a puntate del cashback di Natale che ha come protagonisti i cittadini!

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Eccoci pronti per le spese di Natale. Il Decreto del Governo, detto appunto di Natale, ha previsto due principali tipi di cashback, ossia due tipologie di rimborso. La ragion d’essere del progetto è caratterizzata da un’idea di fondo, che è stata vincente negli altri stati europei, soprattutto dell’Europa del Nord. Cioè, il Governo ci rende partecipi di un progetto o di un gioco, come si fa con i bambini e, se si raggiungono i punti, spetta il regalo! Per questa via geniale, l’Esecutivo intende incentivare i pagamenti tracciati e quindi favorire la trasparenza nelle operazioni commerciali. Attraverso, quindi, l’aspetto premiale, abitua le persone a non avvalersi più della moneta contante bensì di quella elettronica.

E la cosa interessante è che tutto il progetto si svolge attraverso una sorta di film a puntate del cashback di Natale, che ha come protagonisti i cittadini. Trovata simpatica e articolata. Infatti, allo scopo, sono state previste diverse tipologie, corrispondenti a diverse fasi di cashback. Esse sono: il cashback sperimentale, che riguarderà il mese di dicembre, previsto dall’art. 7 e il cashback a regime, che inizierà a gennaio, disciplinato dall’art. 6.

Che aspetti? Scopri il trading coi CFD con iBroker

con una demo gratuita con dati in tempo reale e perfettamente funzionante Provala subito!

Soffermandoci sul primo, detto anche Extra cashback di Natale 2020, dobbiamo sapere che esso durerà dall’8 al 30 dicembre. In questo primo periodo, verrà avviata la prima fase di sperimentazione relativa ai rimborsi per chi utilizza le carte di credito. Esso funziona così: verrà rimborsato il 10% di ogni operazione effettuata, fino ad un massimo di 150 euro per transazione. Il tutto, solo per coloro che effettuano almeno 10 transazioni. Inoltre, i rimborsi relativi a questa prima fase verranno erogati nel mese di febbraio 2021. Quindi, alla domanda: quanti tipi di cashback ha previsto il Governo con il decreto di Natale? Risponderemo due. A questo punto, vediamo come opera quello del secondo tipo.

Cashback a regime

Terminata la prima fase, caratterizzata dal cashback sperimentale, entra in gioco la seconda fase, avente ad oggetto il cashback a regime. E’ così continua il film a puntate del cashback di Natale, che ha come protagonisti i cittadini! In questa seconda puntata, il rimborso del 10% avviene con riferimento ai seguenti periodi di acquisto:

1) 1° gennaio – 30 giugno 2021;

2) 1° luglio – 31 dicembre 2021; 3) 1° gennaio – 30 giugno 2022.

Tuttavia, alla seconda serie accederanno soltanto coloro che abbiano effettuato un minimo di 50 transazioni con carta di credito o bancomat. Anche qui il rimborso sarà del 10%. Anche qui il valore massimo per transazione è di euro 150. Infine, in tal caso, i rimborsi verranno effettuati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento indicato.