Edimburgo è la capitale della Scozia e vanta numerosi eventi culturali che si svolgono durante tutto l’anno. Per esempio, la parata militare del tattoo, dove l’esercito scozzese fa bella mostra delle sue forze armate. In pochi però sanno che, d’estate, Edimburgo ospita il festival delle arti più famoso d’Europa, il Fringe.

Il Fringe nasce proprio in Scozia nel 1947, quando alcune compagnie teatrali decisero di fondare un proprio festival per promuovere la cultura in giro per la Scozia. Se la base del Fringe nasce nel 1947, dobbiamo attendere gli anni Sessanta perché il festival diventi quello che è adesso.

Il Fringe è quanto più di espressivo per il teatro esista. Da metà luglio a metà agosto infatti, per la durata di un mese, artisti e teatranti di tutto il mondo si ritrovano a Edimburgo per promuovere la loro arte. Edimburgo diventa così un gigantesco teatro all’aperto, dov’è possibile vedere almeno 200 spettacoli in un giorno solo.

I biglietti non costano tantissimo, si va da una base di cinque sterline (otto euro) a biglietti più costosi. Tutto dipende dalla compagnia teatrale che decide il prezzo dell’esibizione. Non è raro trovare anche i performer di strada. Distribuiti sulla Royal Mile di Edimburgo (il corso principale della città), essi offrono la loro arte in cambio di pochi pounds.

Il Fringe, dalla sua fondazione, si è elevato a festival delle arti più famoso d’Europa e molte altre nazioni del mondo hanno copiato il suo format. Basti pensare che gli australiani ne hanno fatto uno del tutto similare per promuovere le arti in giro per il continente oceanico.

Ma il Fringe è soprattutto una scusa per stare insieme, stupirsi e commuoversi per quanto l’arte sia bella ed espressiva in tutto il mondo. La sua atmosfera magica, l’aria che si respira in quei giorni a Edimburgo sono, per una persona del campo, un’occasione di crescita e gioia.