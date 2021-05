Il mal di schiena, si sa, non risparmia nessuno. Ne soffrono persone di ogni sesso e di ogni età. Il lockdown degli ultimi mesi non ci ha di sicuro aiutato, costringendoci a una vita più sedentaria del solito.

Altre volte abbiamo affrontato disturbi simili e fornito soluzioni semplici e appropriate per sconfiggerli. Anche questa volta ne verrà suggerita qui una altrettanto valida.

Si tratta di un metodo non solo efficace, ma che non disturba, anzi è molto piacevole una volta sperimentato. Ecco perché il fastidiosissimo mal di schiena sarà un lontano ricordo con questo rimedio efficace, comodo e rilassante che da ristoro al corpo.

Qualche consiglio per prevenire il dolore

Se per fortuna non soffriamo ancora il mal di schiena, cerchiamo di non farcelo venire. Una delle cause scatenanti di questo fastidio è sicuramente una vita troppo sedentaria. Mettiamoci perciò in movimento appena ne abbiamo l’occasione. Non è necessario per forza uscire di casa e bastano pochi minuti per un buon esercizio fisico.

Atra causa è la postura scorretta, che assumiamo ad esempio stando sulla sedia tutto il giorno per lo smartworking. In questo caso cerchiamo di stare il più dritti possibile col busto e non assumere posizioni scomode.

La soluzione al tanto odiato mal di schiena propostaci dalla nostra Redazione è un super rilassante bagno caldo al sale marino. Basta versare nella vasca con l’acqua qualche manciata di questo sale. Lo si può trovare benissimo al supermercato e si utilizza tranquillamente anche in cucina. Ora mescoliamo per bene con le mani per farlo sciogliere e ci tuffiamo nel bagno caldo, restando in ammollo per almeno 15 minuti.

L’azione combinata di sale e acqua calda allevia il dolore e rilassa nervi e muscoli. Inoltre, aiuta a combattere le infiammazioni e le contratture. È un rimedio che invitiamo tutti a sperimentare almeno una volta nella vita.

Per il mal di schiena più forte e insistente, consigliamo sempre e comunque di rivolgersi al proprio medico di base.