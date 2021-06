Gli stranieri stanno tornando finalmente in Italia sia al mare che nelle città d’arte. C’è assolutamente bisogno anche della loro presenza per rilanciare il nostro settore del turismo che impegna milioni di lavoratori ogni anno. Alle volte però noi italiani andiamo alla ricerca di mete straniere anche particolari quando abbiamo una scelta incredibile e varia nel nostro paese. Ecco Il fascino unico della città italiana dei 2 mari per un’esperienza assolutamente indimenticabile tra antico e moderno. Vediamo a quale località ci riferiamo che per molti Lettori è proprio dietro l’angolo.

Il fascino unico della città italiana dei 2 mari per un’esperienza assolutamente indimenticabile

Sestri Levante è la cosiddetta città dei 2 mari perché il centro storico sorge su un isolotto collegato alla terraferma da una striscia di terra che si affaccia su 2 meravigliose baie. La baia del Silenzio e la baia delle Favole, due nomi che di per sé danno l’idea della magia di questo posto. Affacciata sul Golfo del Tigullio, Sestri Levante offre al turista il mare splendido, un centro storico affascinate, ottima cucina e la possibilità di escursioni in barca nelle località vicine.

Non solo mare

Sappiamo che le spiagge della Liguria hanno quasi tutte la caratteristica di non essere enormi ma decisamente affascinanti. Oltre a quelle delle 2 baie sopracitate vale la pena ricordare quella di Riva Trigoso, collegata al centro storico da un ponte di ultima generazione. Un abbinamento di antico e moderno decisamente affascinante un po’ come nella spagnola Valencia.

Ma attenzione che anche a Sestri Levante l’entroterra è altrettanto magico e permette delle meravigliose passeggiate nei boschi. Per chi ama anche la preistoria da segnalare dei siti molto caratteristici a Val Frascarese. Molto bella anche la zona di Val Petronio che collega all’altrettanto splendida località di Moneglia. Insomma, qui c’è davvero tutto per un soggiorno rilassante tra mare e natura.

Approfondimento

Tra i più belli d’Italia questo paesaggio lagunare senza cemento è perfetto per rilassarsi