Forse In Italia non abbiamo la concezione del boyscout che bussa alla porta per vendere i fagottini o i biscotti alle mele. Una tradizione tipicamente americana che vuole questi ragazzini in divisa raccogliere fondi per opere di beneficenza, vendendo i propri dolcetti. Ma, in questo articolo, i nostri Esperti di cucina, vogliono comunque proporre il fascino senza tempo dei fagottini dei boyscout con la mela le noci e la pera. Un dessert davvero semplice, ma molto salutare, per cucinare una merenda gustosa e genuina per i golosi di casa.

Gli ingredienti per una decina di fagottini

Il fascino senza tempo dei fagottini dei boyscout con la mela le noci e la pera, utilizzando gli ingredienti per una decina di fagottini:

250 grammi di farina 0 0;

tre mele;

una pera;

6/7 noci;

olio extravergine di oliva;

acqua a temperatura ambiente;

succo di limone;

sale;

un cucchiaino di cannella.

La preparazione

Una preparazione davvero semplice, ma che alla fine troverà un risultato davvero eccellente in una ricetta semplice, ma sempre speciale:

prendiamo una terrina e versiamo al suo interno la farina, l’olio, un bicchiere circa di acqua tiepida e una presina di sale. Impastiamo per bene e formiamo 5 palle, che andremo ad avvolgere nella pellicola e faremo riposare per un paio d’ore;

nel frattempo, tagliamo la frutta a dadini e mettiamola a cuocere in una padella, assieme al succo di limone, unendo subito dopo le noci possibilmente tritate e un pizzico di cannella;

prepariamo il piano di lavoro e stendiamo ogni panetto infarinandolo per bene e assottigliandolo il più possibile. Formiamo cinque quadrati, infarinandoli appena e sovrapponendoli;

andiamo a creare una ventina di ulteriori quadrati più piccoli, per relativi dieci fagottini, che farciremo con la frutta e le noci, spolverando anche di cannella;

richiudiamo i fagottini e sigilliamoli con la forchetta, ma incidendoli anche sulla parte sopra per far fuoriuscire il vapore in fase di cottura;

inforniamo a 180 gradi per una decina di minuti e serviamo caldi, con l’opzione dello zucchero a velo avanzato dal pandoro.

