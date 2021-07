Sembrerà banale da ricordare, ma lo sport è qualcosa che unisce le persone e le popolazioni. Quando ci dicono che lo sport fa bene non è soltanto per la salute, ma anche per motivi etici e psicologici.

In tempi antichi gli sport olimpici e l’istituzione stessa delle Olimpiadi avevano un’origine e una motivazione diversa da quella di oggi. In effetti all’epoca dell’antica Grecia si partecipava alle competizioni per confermare una vittoria e diventare immortali. Le bellissime statue di discoboli o altri sportivi dell’epoca testimoniano quest’evidenza. Vediamo com’è cambiato oggi il significato dei giochi olimpici.

Il fascino delle Olimpiadi che ci tiene incollati davanti allo schermo

Nel 1896 il barone francese Pierre de Coubertin decise di dar vita ad una nuova serie di competizioni sportive. Si svolsero quindi le prime Olimpiadi moderne ad Atene alla fine del diciannovesimo secolo.

Lo spirito che tutti conosciamo è quello del “fair play”, ovvero partecipare con onore e lealtà. La famosa frase proprio di De Coubertin che ormai fa parte della nostra cultura, è infatti: “L’importante non è vincere ma partecipare”.

Questo spiega che l’etica dello sport è quella di mostrare un gioco onesto e creare uno spettacolo che possa mostrare un insieme di eventi straordinari.

Le Olimpiadi come strumento di unione fra nazioni

Soprattutto nel secolo scorso, in cui la storia ci racconta come le due guerre mondiali abbiano sconvolto il mondo intero, lo sport ha una valenza rappresentativa importante.

Una manifestazione mondiale in cui più Paesi si incontrano e si sfidano con uno spirito leale e appunto sportivo, è un simbolo di pace. Ecco il vero fascino delle Olimpiadi che ci tiene incollati davanti allo schermo.

Ovviamente a tutti piace vincere, ma l’idea che la vittoria non sia lo scopo finale è importante. Soprattutto è fondamentale che ci sia il rispetto sia di chi vince che di chi perde. Per questo lo sport vissuto in questo modo è una lezione di vita da imparare fin da bambini. Sviluppare questi valori ci permetterà di costruire un mondo migliore ed evitare di creare discriminazioni, violenza e guerre.