Quando si ha voglia di dolci fatti in casa è molto semplice mescolare gli ingredienti e dare spazio alla creatività in base alle proprie preferenze. Tuttavia, gli imprevisti in cucina possono celarsi dietro l’angolo e rovinare la prelibatezza che era in forno per la merenda o la colazione. Che fare? Come recuperare una ciambella o una torta che risulta essere eccessivamente secca e stopposa? In questi casi è sempre utile conoscere qualche piccolo trucco per portare in tavola dei dolci parimenti buoni e gustosi.

Cosa fare se il dolce è secco o bruciato solo nella parte esterna

Qual è il fantastico segreto di pasticceria per ammorbidire una ciambella o un dolce secco e asciutto? In realtà, di soluzioni per simili emergenze ce ne sono per tutti i gusti. Un primo aspetto da prendere in considerazione riguarda proprio le condizioni del dolce. È semplicemente secco e bruciacchiato nella perte esterna e non si stacca dalla teglia? Allora, in questo caso, la soluzione ideale potrebbe essere la glassa. Quando un dolce è bruciato in superficie e non viene fuori dalla teglia, si deve prima di tutto lasciare che si raffreddi per bene. A questo punto, è possibile estrarlo dalla tortiera rimuovendo le parti annerite con un coltello. In questi casi, la torta potrebbe essere piuttosto brutta nell’aspetto e poco regolare.

La soluzione migliore è creare una glassa a copertura di modo da renderla più presentabile e allo stesso tempo ammorbidirla. Tutto quello che occorre è: 150 grammi di cioccolato fondente; 50 grammi di zucchero e 120 ml di acqua. Scaldare acqua e zucchero ed aggiungere il cioccolato fondente tritato fino a completo scioglimento. Dopo che la glassa si sarà intiepidita, spargerla sul dolce per un effetto morbido e lucido garantito.

Come rimediare quando invece è completamente secco?

Se, invece, il ciambellone o la torta risulta essere molto secca anche all’interno, allora si dovrà ammorbidire con una bagna. Ecco come preparare il fantastico segreto di pasticceria per ammorbidire una ciambella o un dolce secco e asciutto che sta spopolando.

Tra le numerose versioni, ve ne è una davvero raffinata che richiede la scorza di agrumi non trattati. Per realizzare la bagna agli agrumi servirà:

70 ml di succo di arancia o mandarino (o altro agrume in base alle preferenze);

50 ml di acqua;

30 grammi di zucchero;

scorza grattugiata di agrumi non trattati.

Versare tutti gli ingredienti all’interno di un pentolino e cuocere a fuoco lento per circa 5 minuti. Filtrare la bagna di modo da eliminare le scorze di agrumi e lasciar raffreddare. A questo punto, tagliare il ciambellone o il dolce a fette e spargere un po’ di bagna su ciascuna fetta. Il sapore di agrumi sarà perfetto per dare quel tocco in più alla bagna che servirà ad ammorbidire e rendere tenera ogni fetta del proprio dessert. Ecco il fantastico segreto di pasticceria per ammorbidire una ciambella o un dolce secco e asciutto.

