Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo parlato di come smacchiare i denti con rimedi naturali, soprattutto le macchie provocate dal fumo di sigaretta. In questo articolo trattiamo, invece, di come rimediare ad un disturbo fastidiosissimo.

Il mal di denti a volte può essere insopportabile. Le cause sono tante: dalle carie alla gengivite fino all’infiammazione del nervo. Per essere sicuri dell’origine del dolore, consigliamo sempre di rivolgersi a un dentista. In ogni caso, per alleviare il dolore in attesa di una visita possono essere utili dei prodotti naturali. Il rimedio più conosciuto è fare gli sciacqui con acqua e sale. Fortunatamente esistono altri rimedi naturali. Il fantastico rimedio della nonna con queste spezie contro un disturbo di cui tutti soffriamo.

I chiodi di garofano

Un rimedio della nonna davvero efficace con azione anestetica consiste nel mettere un po’ di chiodi di garofano dentro una garzetta, schiacciarli, e posizionarla direttamente sul dente dolente.

Altro modo è l’utilizzo dell’olio essenziale di chiodi di garofano. L’ideale sarebbe imbevere un cotton fioc nell’olio diluito in acqua da spalmare sul dente.

Il mal di denti, come è noto, è anche provocato da gengivite. Per usare l’olio di chiodi di garofano come disinfettante contro la gengivite, mettere tre gocce in acqua e fare gli sciacqui.

È bene fare attenzione a diluire sempre in acqua poiché il chiodo potrebbe essere irritante per le mucose.

Il timo

Così come i chiodi di garofano, anche l’olio essenziale di timo ha una funzione analgesica. Si dovrebbero mettere alcune gocce sul dente dolente aiutandosi con il cotton fioc o con la bambagia.

La menta piperita

Altro prodotto naturale è la menta piperita. L’ideale sarebbe fare la tisana alla menta piperita e usarla per fare degli sciacqui.

Ecco il fantastico rimedio della nonna con queste spezie contro un disturbo di cui tutti soffriamo. Questi sono rimedi naturali che aiutano ad attenuare il mal di denti, ma, se persiste è meglio fare una visita dal dentista per capire la terapia giusta.