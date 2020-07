Il fallimento delle valute fiduciarie potrebbe dar via a un Bitcoin rally. Vediamo il perchè.

Il fallimento di molte valute fiduciarie e l’aumento diffuso di inflazione a livello globale, derivante dall’aumento elevatissimo dei debiti pubblici dovuto alla crisi pandemica attuale, potrebbero spianare la strada ad un aumento del prezzo di Bitcoin nei prossimi uno o due anni. Queste sono le opinioni di molti operatori del settore delle criptovalute.

Un’ondata di fallimenti di valute sovrane, simile a quella osservata durante la crisi finanziaria asiatica della fine degli anni ’90, e a quella post Unione Sovietica, è infatti visibile da tempo. Cominciamo, infatti, ad osservare diverse sofferenze in molte valute sovrane. Non solo in paesi come Turchia, Libano, Argentina, tutti alle prese con un massivo sell-off delle proprie valute domestiche. Anche valute tradizionalmente forti come la sterlina stanno registrando una volatilità che prima del referendum Brexit non c’era. Il mondo è molto indebitato, la crisi finanziaria ha esacerbato ulteriormente questo problema. Questo fenomeno sta avendo un impatto su centinaia di milioni di famiglie a livello globale. Alcune di queste potrebbero così pensare di utilizzare le criptovalute per uscire dal rischio svalutazione della loro valuta domestica.

L’aumento di spesa pubblica senza precedenti messo in campo dai governi per rispondere alla crisi economica e finanziaria provocherà sicuramente un forte aumento di inflazione. Alla quale dovrebbe seguire, almeno se dovessero tenere le principali teorie macroeconomiche, un deprezzamento delle valute nazionali. Con la traballante situazione macroeconomica che sembra favorire le criptovalute, l’ascesa di Bitcoin verso la soglia dei 100.000 dollari potrebbe essere un evento da considerare molto attentamente, in coincidenza con un’impennata della sua popolarità. Nessuno può dire se questo livello sarà sorpassato tra un anno, due anni, o dieci anni. L’impressione è comunque quella che questo, prima o poi, avverrà.