È sicuramente capitato almeno una volta a tutti noi. Siamo lavorando o magari guardando un film o una serie tv sul computer e questo si scarica. Bisogna quindi interrompere tutto, cercare il caricabatterie, posizionarci vicino a una presa elettrica.

Prima o poi, ovviamente, bisogna mettere in carica il nostro portatile. Possiamo però ritardare questo momento con il facile trucco che pochi conoscono per far durare di più la batteria del computer che ci renderà la vita più semplice.

Risparmio energetico

Le diverse funzioni del computer utilizzano l’energia della batteria in modo diverso. Se ad esempio lasciamo il pc semplicemente acceso senza usarlo, la batteria si scaricherà molto lentamente. Più processi avviamo nel computer più invece aumenterà il consumo di batteria.

A volte, però, non possiamo fare a meno di utilizzare il portatile in un certo modo. Non possiamo quindi ridurre il numero di programmi usati o il tempo di utilizzo. Per fortuna possiamo applicare un semplice trucco che ci permetterà di continuare a utilizzare il computer come prima.

Agire sullo schermo

Quando il computer inizia a scaricarsi ed entra in modalità “risparmio energetico” spesso notiamo che lo schermo perde di luminosità. Questo perché lo schermo consuma molta dell’energia della batteria. Il facile trucco che pochi conoscono per far durare di più la batteria del computer che ci renderà la vita più semplice è proprio questo! Possiamo infatti ridurre la luminosità dello schermo del nostro computer. In questo modo diminuiremo anche drasticamente il consumo di energia! Questo trucco funziona particolarmente bene la sera.

Se infatti siamo in un ambiente buio o poco luminoso, ci basterà uno schermo poco illuminato per vedere bene. Anzi, uno schermo troppo luminoso potrebbe perfino dare fastidio ai nostri occhi. Ovviamente, però, potrebbe volerci un po’ di tempo per abituarci. Molti di noi, infatti, usano lo schermo impostato alla luminosità massima. Quando però abbiamo bisogno di usare il computer ma non possiamo metterlo il carica, in questo modo risparmieremo energia e potremo usarlo più a lungo!