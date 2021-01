Anche se le feste sono finite da alcune settimane, ciò non vuol dire che non si possano mangiare dolci. Cedere di tanto in tanto ai peccati di gola è normalissimo. E possiamo farlo occasionalmente anche se stiamo seguendo una dieta e cerchiamo di dimagrire.

Cosa può esserci di meglio di un dolce goloso che profuma d’inverno? Probabilmente niente! Allora cediamo alla tentazione e vediamo come preparare il facile dolce dai profumi invernali che fa impazzire tutti.

Ingredienti

Ecco quali sono gli ingredienti necessario per preparare questo dolce goloso:

300 g di ricotta fresca;

100 g di mascarpone;

200 g di panna da montare;

100 g di zucchero a velo;

50 g di cioccolato fondente;

2 cucchiai di miele;

1 bicchierino di rum;

2 arance;

3 mandarini.

Il facile dolce dai profumi invernali che fa impazzire tutti

Vediamo allora come preparare un dolce squisito che profuma d’inverno. Prendere una ciotola e versarci dentro la ricotta. Lavorare la ricotta con una forchetta e quindi con un cucchiaio di legno. Aggiungere lo zucchero a velo e il mascarpone e continuare a mescolare. Montare la panna con una frusta elettrica. Quindi aggiungere la panna a mascarpone e zucchero a velo. Coprire il tutto con un canovaccio da cucina e mettere a riposare in frigo per 2 ore.

Intanto ridurre il cioccolato a scaglie e tenerlo da parte. Spelare le arance e i mandarini e togliere anche i filamenti bianchi. Tenere frutta e cioccolato da parte per guarnire il dolce.

Dopo due ore, mettere il composto in una sac à poche. Prendere una ciotola e versarci due cucchiai di miele e un bicchierino di rum. Mescolare rum e miele. Quindi versarli al centro di un piatto. Prendere la sac à poche e fare una sorta di piramide sopra al miele. Porre sopra alla piramide le scaglie di cioccolato, gli spicchi di arancia e di mandarino. Ed ecco pronto un dolce spettacolare che piacerà a tutti!