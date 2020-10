Su le mani quanti di voi vorrebbero essere ancora al mare. A quanti di voi mancano le giornate sotto l’ombrellone con un bel drink tra le mani? Se anche voi state soffrendo i primi freddi autunnali, questo è il drink che fa per voi.

La pina colada è, infatti, uno dei drink più famosi delle spiagge caraibiche. Vi basterà sorseggiarlo davanti al divano per sentire ancora il rumore del mare e il calore della sabbia sotto i piedi. Allora: siete pronti a preparare il drink giusto per combattere l’autunno? Iniziamo!

Gli ingredienti per realizzare il drink

a) Ananas 500 gr;

b) rum bianco 40 gr;

c) latte di cocco 40 gr;

d) amarena 1.

Come preparare il drink giusto per combattere l’autunno

Iniziamo prendendo l’ananas e dividendola in quattro parti, tagliandola prima in orizzontale e poi in verticale.

Vi servirà solamente uno dei pezzi ricavati per preparare un bicchiere di pina colada.

Ora eliminate la buccia e la parte centrale dura per mantenere solamente la polpa succosa. Tagliatela a cubetti e versatela nel mixer assieme al latte di cocco.

Frullate fino a quando non avrà raggiunto una consistenza quasi cremosa.

Aggiungete il rum bianco e continuate a frullare ancora per un paio di secondi.

Versate la vostra pina colada nel bicchiere. Utilizzate il ciuffo dell’ananas e la ciliegia per guarnire il bicchiere.

Siete pronti per sentirvi anche voi in spiaggia direttamente a casa vostra!

Cose da ricordare

La pina colada non può essere conservata in frigo e va consumata subito.

Ricordatevi, inoltre, che in caso di mancanza di frutta fresca è possibile fare la pina colada utilizzando succo di ananas, anche se il risultato non sarà buono come con l’originale

Il consiglio

Il consiglio dell’autore è quello di abbinare a questo drink delle tortillas condite con avocado.

Accendete ora il televisore e guardate una serie ambientata in Sud America o nei caraibi. In tal modo, attorniati da piatti latini, vi sentirete subito cullati dalle onde caraibiche.