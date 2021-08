Ogni volta che bisogna preparare i bagagli per andare in vacanza le donne sono assalite da molti dubbi. Quale abbigliamento mettere in valigia per essere alla moda? Oramai siamo nel pieno dell’estate e perciò il dress code per la spiaggia o per le cene di Ferragosto non si può improvvisare. Dunque chi non ha fatto ancora il bagaglio, leggendo questo articolo scoprirà cosa portare.

Per iniziare

Nelle località di mare il momento più bello della giornata è sicuramente il tramonto. Per questa occasione speciale indossare un caftano è d’obbligo. Che sia lungo, corto oppure longuette non ha importanza. Conta, invece, che sia fresco, ampio e cada addosso semplicemente.

Il costume alla moda

La scelta del costume non avviene mai per caso poiché si tratta di un capo che deve far sentire a proprio agio chi lo indossa. Quest’anno sulle spiagge si stanno notando costumi caratterizzati da una linea della vita non troppo bassa. Ebbene, il gentil sesso punta su questo tipo di costume per dare un effetto ottico particolare: questi modelli allungano le gambe. E nessuna donna rinuncerebbe ad apparire più slanciata.

I sandali

Andare in spiaggia con i tacchi è da evitare, meglio indossare ai piedi sandali bassi. I più in voga sono quelli in corda, con il laccio da stringere ad arte attorno al polpaccio oppure alla caviglia. Questi sandali si possono indossare dalla mattina alla sera, sia per scendere in spiaggia, sia per andare ad un aperitivo. Inoltre sono indicati anche per una cena sotto le stelle.

Il cappello

In estate indossare il cappello sotto un cielo stellato è out. Il modello più di tendenza è quello in paglia. Non a caso vediamo tante donne indossarlo durante le passeggiate sul lungomare. Il cappello, però, è utile anche per proteggere la pelle e la testa dai raggi del sole. Infatti i nostri Esperti di benessere consigliano di stare attenti a non esporre troppo nè il cuoio capelluto nè i capelli alla luce diretta del sole perché il colore ne risente in peggio.

Logicamente l’occhio vuole la sua parte e perciò si cerca sempre di apparire perfetti indossando il capo e gli accessori giusti. Ma non bisogna perdere di vista un altro aspetto: mettere sempre la crema solare protettiva facendo attenzione ad usarne una per il corpo e un’altra per il viso. Infatti si tratta di zone che hanno caratteristiche differenti. Questo permetterà di avere una protezione mirata per tutte le parti del corpo.