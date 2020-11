Sarà stata l’elezione di Biden, sarà stato l’annuncio di Pfizer sull’efficienza del vaccino, ma la settimana appena conclusasi è stata tutta al rialzo. Possiamo a questo punto che il Dow Jones è pronto ad attaccare quota 40.000? Lo scenario che si ricava dall’analisi grafica è realistico oppure trattasi di fantascienza?

Dal punto di vista degli eventi che potrebbero condizionare l’andamento delle quotazioni ricordiamo la guerra legale scatenata da Trump contro l’elezione di Biden, la futura evoluzione della pandemia, i rapporti tra gli USA e il Resto del Mondo, le tensioni interrazziali negli Stati Uniti. Molte, quindi, sono le variabili che potrebbero condizionare il cammino delle quotazioni verso gli obiettivi indicati.

Per questo motivo è importante conoscere i livelli critici in prossimità dei quali potrebbero scattare importanti movimenti.

Secondo l’analisi grafica e previsionale il Dow Jones è pronto ad attaccare quota 40.000. Scenario realistico o fantascienza?

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del novembre a quota 29.479,81 in rialzo del 1,37% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata del 4,08%.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha rotto prepotentemente la resistenza in area 28.560 (I obiettivo di prezzo). Ci sarebbero, quindi, tutti. i presupposti per una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura.

L’unica nota negative delle ultime cinque sedute è l’incapacità delle quotazioni di rompere al rialzo la resistenza in area 29.490. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello darebbe un’ulteriore spinta al rialzo. In caso contrario una chiusura giornaliera inferiore a 28.560 farebbe scattare al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Come già detto in precedenza, la settimana appena conclusasi ha visto un importante rialzo del Dow Jones accompagnato anche da una crescita dei volumi. Si sono creati, quindi, i presupposti per una continuazione del rialzo almeno fino in area 30.900. Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe scattare le quotazioni verso gli obiettivi indicati nel riquadro in rosso.

L’unica nota stonata è la chiusura praticamente identica all’apertura. Dopo la spinta iniziale, quindi, le quotazioni non hanno avuto la forza di forzare ancora al rialzo. Prestare, quindi, molta attenzione a come si svilupperà settimana prossima.

Time frame mensile

La proiezione in corso è rialzista, ma da luglio le quotazioni si muovono all’interno del trading range 26.032 – 29.072. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alla tendenza in corso.

Al momento la rottura rialzista sarebbe assicurata con le quotazioni dirette verso gli obiettivi rialzisti in area 33.936 (II obiettivo di prezzo) e in area 41.793 (III obiettivo di prezzo).