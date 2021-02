Il Dow Jones continua a segnare nuovi massimi storici. Quali sono i livelli da monitorare per non essere sorpresi da eventuali ribassi

Il Dow Jones continua a segnare nuovi massimi storici e tutto procede come da aspettative al rialzo (La conferma del break rialzista spinge le quotazioni del Dow Jones verso area 34.000). La settimana appena conclusasi non è stata entusiasmante come le precedenti (variazione solo dello 0,11%), ma ha confermato il break rialzista cui abbiamo assistito qualche settimana fa dopo l’atteso ritracciamento di inizio anno.

Cosa dobbiamo attenderci nelle prossime settimane?

Andando a guardare i grafici settimanali e mensili lo scenario più probabile tracciato dal nostro Ufficio Studi è il seguente.

Il rialzo in corso proseguirà fino in area 33.400/34.000, dove i due livelli rappresentano il III e II obiettivo di prezzo sul time frame settimanale e mensile, rispettivamente. Poiché in corrispondenza del III obiettivo di prezzo ci attende sempre un ribasso, da area 34.000 potrebbe iniziare un ritracciamento che potrebbe arrivare fino in area 30.000 e da qui, a meno di un peggioramento globale, potrebbe partire l’allungo finale verso area 42.000. Laddove questo livello rappresenta la massima estensione del rialzo in corso sul time frame mensile.

Questo scenario verrebbe meno solo nel caso in cui durante le prossime settimane dovessimo assistere a una chiusura settimanale inferiore a 30.970.

Il Dow Jones continua a segnare nuovi massimi storici: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 19 febbraio a quota 31.494,24,40 invariato rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata dello 0,11%.

Time frame settimanale

Time frame mensile