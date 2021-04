Arriva con l’età ma anche quando mettiamo sù peso. Il doppio mento è una zavorra avvilente per il nostro viso ma possiamo mascherarlo ed eliminarlo con alcuni facili accorgimenti e con un po’ di esercizio. Ecco come liberarsi di questo spiacevole inestetismo con i consigli della Redazione Allenamento di ProiezionidiBorsa.

Il doppio mento al femminile

È quello più difficile da mascherare, soprattutto nelle stagioni calde nelle quali è difficile nasconderlo sotto dolcevita e foulard strategici.

Possiamo minimizzare il doppio mento usando sciarpine sottili durante la primavera e indossando abiti o canotte con bretelle non troppo larghe e scollature profonde, senza collane a girocollo, ma orecchini piccoli e un bell’anello.

Gli orecchini lunghi, infatti, portano lo sguardo sul collo della donna e quindi inevitabilmente sul doppio mento. Cambiare pettinatura è utile: un caschetto è senz’altro meglio dei capelli troppo corti, che evidenziano troppo il viso. Scegliere un make-up puntato sugli occhi e rossetti “nude” permette di evidenziare meno il doppio mento.

Il doppio mento al maschile

Gli uomini sono avvantaggiati in fatto di mascheramento del doppio mento, perché portano volentieri la camicia senza cravatta, temendo di macchiarla perché la vedono peggio con il collo zavorrato.

A proposito di cravatte, quella che accentua di più il doppio mento è il papillon dello smoking. Meglio evitare magliette con scollatura rotonda girocollo, sono da preferire le magliette polo, tenendo il colletto rialzato. Se il volto ci guadagna, far crescere la barba aiuta molto a mascherare il doppio mento. Bisogna, però, calibrare bene il taglio con l’aiuto di un buon barbiere.

Vediamo ora come eliminare il doppio mento con pochi e semplici esercizi che non richiedono nessun attrezzo. Quando guidiamo da soli e al buio, mettiamoci ad “abbaiare” silenziosamente. Un semplice “bau” ripetuto almeno 50 volte al giorno, mentre guardiamo la strada, ci aiuta a ridurre il doppio mento in pochi mesi.

Tra una sessione e l’altra, apriamo la bocca e pronunciamo la vocale “O” per un minuto, poi ripetiamo per una decina di volte.

Per accelerare il dimagrimento del doppio mento, mantenendo tonico il collo, ripetiamo il nostro abbaio guardando il soffitto. È un esercizio ottimo da fare, questo, in un momento “morto” della giornata. Mentre siamo completamente soli in bagno.