Se anche noi siamo perseguitati dalle zanzare durante l’estate, certamente siamo in buona compagnia. Quando siamo circondati da questi malefici insetti, la prevenzione è il metodo più importante per non subire punture e prurito. Ma se ormai siamo stati punti, che cosa possiamo fare per alleviare il fastidio? Possiamo applicare un semplice dopo-puntura fatto in casa con ingredienti naturali facilissimi da reperire. Ci darà sollievo immediato e non dovremo più avere timore di passare la serata all’aperto anche in presenza delle terribili zanzare. Vediamo come prepararlo

Il dopo-puntura naturale fatto in casa per dire addio a prurito e irritazione

Il procedimento è molto semplice. Per preparare il dopo-puntura naturale fatto in casa per dire addio a prurito e irritazione servono soltanto tre ingredienti: una foglia di aloe vera, della camomilla, e qualche goccia di tea tree oil. Questi tre ingredienti sono miracolosi contro prurito e irritazione, e messi insieme sapranno risolvere i piccoli disturbi causati da una puntura di zanzara in men che non si dica. Vediamo come.

Tre ingredienti semplicissimi per un rimedio efficace

Per prima cosa, puliamo accuratamente la foglia di aloe. Poi prendiamo la polpa eliminando la buccia e schiacciamola con una forchetta. Possiamo anche passarla in un colino per eliminare la parte più fibrosa della polpa, ma non è indispensabile. Nel frattempo, prepariamo una camomilla, meglio se con piante biologiche. Lasciamola in infusione per almeno 15 minuti, poi aspettiamo che si raffreddi completamente. In un contenitore di plastica o di vetro mettiamo l’aloe che abbiamo appena schiacciato, qualche cucchiaio di camomilla, e poche gocce di tee tra oil. Non esageriamo con le quantità perché il tea tree oil è molto potente. Il composto è pronto. Potremo utilizzarlo applicandolo sulla puntura di zanzara e la zona circostante. Si conserva in frigo per circa una settimana.

A proposito di zanzare, non lasciamoci truffare dalla pubblicità ingannevole: questo apparecchio che dovrebbe tenerle lontane in realtà non funziona. Ecco un approfondimento.