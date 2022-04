Nel corso della nostra vita possiamo provare dolori di diversa natura più o meno gravi, ma tutti responsabili di forte disagio. Infatti, quando ci fa male qualcosa abbiamo difficoltà nei movimenti e compierli ci richiede sforzi e sofferenza. È il caso, ad esempio, di quando ci svegliamo con la schiena rigida e dolorante, una sensazione spesso fortemente invalidante.

Non ci ostacolano poi meno i dolori articolari. Tra le articolazioni che più spesso ci fanno male, un posto di rilievo sicuramente lo detiene il ginocchio. Talvolta potrebbe dipendere dalla gotta e da un eccesso di acido urico da ridurre, in questo caso si presenterebbe gonfio e arrossato. Le cause, però, potrebbero essere le più disparate e differenziarsi per alcune caratteristiche.

Circostanze

Per capire la causa del nostro malessere dovremmo osservare le circostanze in cui si presenta. Il dolore al ginocchio quando lo si piega potrebbe connettersi a una specifica patologia. In questo caso, potrebbe manifestarsi ponendolo sotto sforzo, ad esempio quando ci si inginocchia o accovaccia. Potrebbe poi peggiorare particolarmente quando saliamo o scendiamo le scale.

Ugualmente, potrebbe presentarsi anche tenendolo a riposo. Inoltre, potrebbe colpire ambedue le ginocchia. Il dolore interesserebbe la parte anteriore del ginocchio, precisamente sotto la rotula o ai lati. Altri sintomi potrebbero essere gonfiore nonché scricchiolio del ginocchio interessato. Se dovessimo ritrovarci con quanto visto finora, il nostro problema potrebbe essere la condromalacia della rotula.

Il dolore al ginocchio quando lo si piega e si scendono o salgono le scale potrebbe ricollegarsi a questa patologia

La condromalacia della rotula sarebbe una condizione in cui si verificherebbe il logoramento della cartilagine collegata alla rotula, quella che consente di flettere le ginocchia. Alla base di questa situazione vi potrebbero essere più fattori. Infatti, nella fase adolescenziale, potrebbe dipendere dagli ormoni e risolversi da sola. A provocare il problema però potrebbero essere anche traumi e sovraccarichi, nonché lunghe corse.

Inciderebbero, poi, anche il sovrappeso e l’obesità, oltre a malformazioni della rotula. Nel caso si sospetti la presenza di condromalacia, sarà bene rivolgersi a un medico per indagare e ottenere una diagnosi certa. Sarà lo stesso poi a consigliarci possibili antidolorifici e a indirizzarci verso specifica fisioterapia, laddove lo riterrà necessario, ovviamente.

Per prevenire il disturbo, invece, sarebbe importante compiere esercizi per le gambe, in particolare per rinforzare i quadricipiti. Così come, nel caso si pratichi attività sportiva, potrebbe aiutare il non eccedere, usare scarpe conformi e compiere preliminarmente esercizi di stretching.

Lettura consigliata

Quando si infiamma il nervo sciatico ecco dove farebbe male e in che modo bisognerebbe dormire per calmare naturalmente il dolore