Il dollaro potrebbe recuperare sull’euro settimana prossima ma nel lungo periodo è destinato a soccombere. È questo il responso dell’analisi multi time frame che i nostri analisti hanno effettuato sul cambio euro dollaro (FXEURUSD).

Come avevamo anticipato negli articoli precedenti, la moneta unica europea ha travolto il biglietto verde raggiungendo livelli che non vedeva dal 2018. La cavalcata di lungo periodo, però, non è ancora arrivata al capolinea. Tuttavia anche nei movimenti più importanti e duraturi, ci sono della fasi di ritracciamento ed è quanto potrebbe accadere settimana prossima.

Il dollaro potrebbe recuperare sull’euro settimana prossima ma nel lungo periodo è destinato a soccombere: i livelli di trading da monitorare

Time frame giornaliero

L’ambito traguardo in area 1,1642 (III° obiettivo di prezzo) è stato raggiunto. Settimana prossima, quindi, potrebbe essere il momento giusto per l’euro per tirare il fiato prima di ripartire al rialzo.

Da notare che discese fino in area 1,15289 non devono spaventare. Anzi, sono funzionali a costruire una nuova gamba rialzista.

Time frame settimanale

Niente da aggiungere rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa

Finalmente venerdì 17 maggio c’è stata la rottura della resistenza e adesso le quotazioni sono lanciate verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,20695. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,28. Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,13533 farebbe ripiombare nel baratro l’euro nei confronti del dollaro.

Time frame mensile

Una chiusura mensile su questi livelli aprirebbe le porte a un’accelerazione rialzista verso l’obiettivo in area 1,28488. Valori che non si vedono dal 2015.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione rialzista. Sarà importante che la chiusura mensile sia superiore a 1,14842.