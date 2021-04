Il dolcissimo cane farfalla l’amico ideale per il nostro bambino

Una delle domande che prima o poi tutti i genitori si pongono è quale sia il miglior cane da poter far crescere con i propri figli. Le soluzioni possono essere tante e molte delle quali ottime ma c’è una razza su tutte che ha le caratteristiche per accompagnare i bambini nella loro prima fase di vita., il dolcissimo cane farfalla è l’amico ideale per il nostro bambino.

Il Papillon, il cane farfalla

Stiamo parlando del Papillon, conosciuto anche come Spaniel nano continentale o cane farfalla. Questo cane è considerato uno dei più eleganti al mondo tanto da essere rappresentato in tante opere d’arte pittoriche famose tra cui la Venere di Urbino ed in moltissimi ritratti dal XVI secolo in poi. Il suo aspetto inconfondibile è caratterizzato dalle sue orecchie a forma di farfalla, da cui prende il nome.

È di piccola taglia e si presenta con un manto morbido e setoso di lunghezza media. Non supera i 35 centimetri ed è perfettamente proporzionato ed armonioso. Il peso e le dimensioni lo rendono fin dai primi anni di vita del bimbo più vicino alle sue esigenze.

Temperamento

Il dolcissimo cane farfalla è l’amico ideale per il nostro bambino proprio per le sue caratteristiche caratteriali. Il Papillon infatti è molto attaccato al suo gruppo sociale, nel suo piccolo tende ad averne cura. É facilmente addomesticabile ed attento a tutto ciò che accade attorno ai suoi cari. Oltre ad essere vivace e giocherellone, sa essere tollerante e soprattutto coccolone. Un’altra caratteristica da non sottovalutare è che, se adeguatamente addestrato, sa essere anche indipendente per periodi più o meno lunghi durante il giorno senza però dover sfogare la solitudine su oggetti di casa. È principalmente un cane da appartamento ma non disdegna le passeggiate e soprattutto i giochi all’aperto.

Ecco perché senza alcun dubbio può essere il miglior primo cucciolo per un bambino.

Un cucciolo perfetto per viaggiare

Tranquillo ed obbediente non è particolarmente rumoroso, è persino considerato una delle razze più intelligenti per la sua capacità di apprendere velocemente. Tollera agevolmente i viaggi anche in mezzi di trasporto metropolitani, l’istinto di fuga non gli appartiene e riesce a convivere serenamente persino con i gatti. Insomma il Papillon è veramente un cane sorprendente che non lascia spazio a nessun dubbio!

