Ha fatto il giro del mondo il video di un tenerissimo primate con dei dolcissimi occhi enormi che riceveva coccole e grattini. Vedendolo in molti si sono innamorati di questo animale. Chi è interessato ad adottare animali esotici e insoliti si è magari anche informato su come allevare questo primate.

La realtà, tuttavia, è molto diversa da quello che ci si aspetta. Il dolcissimo animale esotico che tutti vorrebbero adottare ha, però, un lato oscuro.

Il loris lento

Stiamo parlando del loris lento. Il nome scientifico di questo animale è “nycticebus” e ci dà già qualche informazione su questo primate. Il suo significato, infatti, è “scimmia notturna”. Il loris lento in effetti è proprio un animale notturno. Come molti primati, inoltre, ama vivere sugli alberi. Vive nel Sud-Est asiatico, Cina e India, ed è diviso in diversi sottogruppi. È di dimensioni ridotte e pesa circa 2 kg.

La sua caratteristica peculiare, di immediata attrattiva, sono proprio i suoi giganteschi occhi che gli donano un espressione dolce e un pò triste.

Sebbene si nutra principalmente di nettare e di insetti, il loris lento è pericoloso. È, infatti, l’unico primate velenoso. Secondo alcune leggende, poi, come quelle dell’isola di Giava, l’animale è anche portatore di sfortuna.

È possibile adottare il loris lento?

I video che vengono diffusi su questo animale hanno conseguenze molto pericolose per il loris lento. Il rischio, cioè, è quello di alimentare il commercio di questo primate nel mercato nero. Il loris lento è un animale selvatico e non è adatto alla vita con l’uomo. Anche coccolare, o entrare in contatto con i loris lento in viaggio, è sconsigliato.

Per rendere meno pericoloso il loris lento e permettere ai turisti di toccarlo e tenerlo in braccio a questi animali vengono strappati i denti. È nei denti, infatti, che si cela il veleno dell’animale.

Il tutto viene fatto senza anestesia, con alto rischio di dissanguamento, e in questo modo il loris lento perde anche la sua indipendenza. Non può, cioè, più nutrirsi da solo.

Anche le coccole e il solletico che abbiamo visto nel video sono in realtà una tortura. Secondo l’International Animal Rescue, i movimenti dell’animale, nei video che sono diventati virali, esprimono paura, non felicità.