I tortini al cioccolato dal cuore morbido e caldo sono dei dolcetti molto facili e veloci da preparare all’ultimo minuto. Sono veramente irresistibili perché hanno un cuore cremoso e goloso al cioccolato. Oltre ad essere perfetti da consumare quando ancora caldi. In particolare, gli amanti del cioccolato non potranno resistere. Questi tortini, dunque, sono indubbiamente il dolce perfetto per affrontare l’inverno.

Gli ingredienti

Vediamo gli ingredienti per il dolce dell’ultimo minuto, facilissimo e perfetto per affrontare l’inverno:

a) 200 gr di cioccolato fondente fuso;

b) 125 gr di burro fuso;

c) 120 gr di zucchero;

d) 50 gr di farina;

e) tre uova.

Servono, poi, del burro e del cacao in polvere per foderare i pirottini di alluminio che si utilizzeranno per cuocere i tortini.

La preparazione

Passiamo ora alla preparazione del dolce dell’ultimo minuto, facilissimo e perfetto per affrontare l’inverno.

Si inizia sciogliendo, separatamente, a bagnomaria, il cioccolato fondente e il burro. È indifferente se si decide di compiere l’operazione in pentola o utilizzando il forno a microonde.

Quando saranno ben sciolti, unire i due ingredienti e mescolare accuratamente con l’aiuto di una frusta. Aggiungere lo zucchero e continuare a mescolare.

A seguire le uova, facendo attenzione ad aggiungerne uno alla volta. Passare al successivo solo quando il precedente sarà totalmente amalgamato al composto.

Aggiungere, quindi, la farina setacciata con un passino. A questo punto, se lo si desidera, si può aromatizzare il composto con qualche goccia di liquore.

Versare, quindi, tre cucchiai del composto in ciascun pirottino di alluminio, precedentemente imburrato e spolverato con della polvere di cacao amaro. Adagiare, quindi, i pirottini su una teglia da forno e cuocere in forno ventilato a 180 ° per una decina di minuti.

Sfornare i tortini dai pirottini di alluminio e servire ben caldi con una spolverata di zucchero a velo sulla superfice. Sarà un dolce perfetto per riscaldare il cuore durante la stagione più fredda.

Ecco, dunque, servito il dolce dell’ultimo minuto, facilissimo e perfetto per affrontare l’inverno.