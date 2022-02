Il dolce tipico francese più amato fatto in casa con solo mandorle zucchero e albumi dal risultato sorprendente

Sono le meringhe più famose e di tendenza del momento. I loro colori svariati si combinano in un felice contrasto con la crema all’interno. La loro armoniosa bellezza riempie i nostri occhi prima ancora che la dolcezza raggiunga il palato. Facendoci guidare dai loro colori tentiamo d’indovinare il gusto. I macaron si possono preparare in casa da veri Masterchef, con piccoli trucchi e segreti da pasticciere.

I Macaron sono a base di mandorle, zucchero a velo e albumi. Il perfetto connubio tra questi 3 ingredienti è il segreto che li rende preziosi e misteriosi. Il tempo necessario per infornarne pochi per volta spiega perché i macaron costano tanto. Si possono conservare per 6 mesi, chiusi bene in un contenitore e conservati nel freezer-Il loro gusto e la consistenza rimangono intatti. Perché non prepararli a casa? Sono più facili di quanto si pensa.

Ricetta Macaron al cioccolato Ruby in poche mosse senza errori e senza termometro

Crema Ruby

150 gr panna liquida fresca

150 gr cioccolato rosa Ruby

Macaron

150 gr zucchero a velo finissimo

150 gr farina finissima di mandorle

qualche goccia di succo di mirtillo o lampone concentrato

50 gr + 50 gr di albumi

50 gr di acqua

150 gr di zucchero

Procedimento passo passo

Versare nel mixer la farina di mandorle e lo zucchero a velo setacciati. Montare a neve non troppo ferma 50 gr di albumi. In una pentola portare a bollore l’acqua e lo zucchero bianco e lasciare per 2 minuti poi spegnere. Versare lo sciroppo caldo sugli albumi montati e sbattere con le fruste alla massima velocità. Versare qualche goccia di succo di mirtillo o lampone per colorare e continuare a frullare per 3 minuti.

Ora aggiungere il mix di farina e zucchero. A seguire gli altri 50 gr di albumi e mescolare con una spatola fino a quando il composto cadendo somiglia a un nastro. Con la bocchetta da pasticciere formare piccoli cerchi di circa 4 cm su un foglio di carta da forno appoggiato sulla placca. Lasciare asciugare all’aria per un’ora.

Preriscaldare il forno a 140° e infornare i macaron per 15 minuti. Al termine togliere dal forno, far raffreddare i macaron senza la placca sulla carta forno.

Prepariamo la crema facendo sciogliere a filo il cioccolato Ruby a bagnomaria o nel microonde. Poi mescoliamolo alla panna. Ora versiamo una noce di crema su una cupola di macaron e chiudiamo con un’altra fino alla fine. Gustiamoli freddi.

Consigli trucchetti e dritte per macarons golosi e colorati

E ora qualche trucco per la perfetta riuscita. Gli albumi devono essere “vecchi di 5 giorni” e a temperatura ambiente. Una volta versate le cupole di composto sulla carta forno, lasciamole 1 ora ad asciugare a temperatura ambiente prima di infornarle.

Se vogliamo colorarli senza prodotti artificiali, usiamo qualche goccia di succo di frutta o verdura concentrato come mirtillo, barbabietola, carota, ananas. Una volta tolti dal forno, lasciamoli raffreddare nella carta forno senza la placca. Teniamoli 6 ore in frigo prima di degustare.

Il dolce tipico francese più amato fatto in casa è ideale sempre, a colazione, merenda o come dessert. È perfetto da portare ad una cena tra amici o da servire in un buffet chic per un tocco raffinato.