Autunno: stagione di funghi, castagne, vino, ma anche delle prime giornate fredde. Sono veramente poche le persone che di primo mattino non cedono alla voglia di rimanere ancora al caldo tra le coperte per dieci minuti in più. Ma il dolce stagionale facile da fare perfetto per il risveglio mattutino permetterà a chiunque di svegliarsi con la giusta energia per affrontare la giornata. Ecco la ricetta per prepararlo in pochi minuti.

Gli ingredienti

a) 260 gr di farina;

b) 150 gr di burro;

c) 90 ml di acqua fredda;

d) 90 gr di zucchero;

e) 500 gr di crema di castagne.

Come preparare la crostata alla crema di castagne

Prima di tutto per preparare questa crostata è necessario mezzo chilo di crema di castagne. Se non vi fosse la possibilità di comprarla è sempre possibile farla in casa seguendo questa ricetta.

Armarsi di una ciotola d’acciaio dai bordi alti e versare zucchero e farina al suo interno. Utilizzando un cucchiaio mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendere, quindi, il burro a temperatura ambiente e tagliarlo a strisce di 1 cm l’una. Versare nella ciotola il burro e lavorarlo manualmente fino ad ottenere un composto di consistenza granulosa. Aggiungere ora l’acqua e lavorare fino a quando il panetto non sarà diventato morbido ma non appiccicoso.

A questo punto avvolgere il panetto utilizzando della carta di plastica trasparente e metterlo a riposare nel frigorifero per almeno trenta minuti. In caso di mancanza di tempo è possibile metterlo a riposare in freezer per cinque minuti, facendo attenzione a che non si indurisca troppo.

Procurarsi un mattarello e stendere un velo di farina sul piano di lavoro. Togliere dal frigo l’impasto e stendere fino ad ottenere uno spessore omogeneo. Tale spessore può variare dall’uno ai due centimetri circa, a seconda dei gusti del lettore.

Prendere una teglia e ricoprirla con carta da forno. Appoggiare la pasta frolla all’interno della teglia stando attenti che l’impasto superi leggermente i bordi.

Utilizzando una forchetta pungere la base dell’impasto fino a quando non sarà del tutto bucherellato. In questo modo il vapore della cottura non rimarrà all’interno della crostata rovinandola.

Un dolce risveglio

Spargere ora la crema alle castagne nella quantità desiderata. Creare delle striscioline larghe circa 1 cm con la pasta frolla rimasta dalle precedenti operazioni.

Posizionare in maniera uniforme tali striscioline sopra la vostra crema di castagne. Ripiegare verso l’interno i bordi della pastafrolla in maniera da creare il tipico bordo della crostata.

Prendere un uovo e romperlo in due. Utilizzare il rosso dell’uovo e un pennello per spennellare la crosta della crostata. In questo modo uscirà più dorata e bella a vedersi (oltre che più croccante).

Infornare a 180° e aspettare per 30-35 minuti. La crostata è pronta.

Per tutti coloro che hanno problemi di risveglio basterà magiare il dolce stagionale facile da fare perfetto per il risveglio mattutino per avere l’energia giusta per iniziare la giornata.