Se stiamo cercando un dolce da preparare in poco tempo e perfetto per stupire amici e parenti alla fine di un pranzo insieme: questa fantastica torta alla frutta è la scelta giusta. Vediamo allora assieme il dolce soffice, goloso e davvero economico che illuminerà le nostre giornate più buie: la torta di fragole e menta.

Gli ingredienti necessari per la torta di fragole e menta

L’occorrente per 8 porzioni:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) 180 gr di zucchero semolato;

b) 240 gr di farina 0;

c) 160 gr di burro;

d) 4 uova;

e) 12 gr di lievito per dolci;

f) sale.

Per la farcia:

a) 200 gr di confettura di fragole;

b) 400 gr di fragole;

c) 1 limone;

d) 60 gr di zucchero semolato;

e) un foglio di gelatina;

f) 200 ml di acqua;

g) menta.

Il procedimento

Il procedimento è davvero molto semplice: per preparare la base intanto dovremo sciogliere il burro a bagnomaria e trasferirlo in una ciotola di buone dimensioni.

A questo punto potremo amalgamare al burro lo zucchero con un po’ di sale e, mentre sbattiamo con la frusta, anche le uova una per una. Aggiungiamo poi la farina e il lievito setacciandoli, facendo sempre attenzione non far formare grumi ed a ottenere un composto morbido e liscio.

Imburriamo e infariniamo uno stampo e versiamoci dentro l’impasto, mettendolo direttamente in forno a 180° C per almeno una mezz’ora. Una volta che la cottura sarà ultimata, lasciamolo a riposare per un’ora fuori dal frigo.

Nel frattempo, laviamo per bene le fragole e, dopo averle tagliare a pazzi grossolani, spruzziamole con il succo di metà limone.

Facciamo intanto ammorbidire la gelatina in acqua fresca. Portiamo un pentolino di acqua ad ebollizione assieme a qualche scorza di limone e poi, subito dopo, aggiungiamo lo zucchero e la gelatina. Filtriamo e uniamo il succo di limone avanzato per poi lasciare il tutto a raffreddare.

Per finire, spalmiamo la confettura di fragole sulla torta, aggiungendo anche le fragole tagliate e, quando si sarà raffreddata abbastanza, versiamoci sopra anche la gelatina. Ricopriamo il tutto in modo omogeneo e decoriamo il tutto con le foglie di menta. Ecco allora che avremo preparato la nostra torta di fragole e menta: il dolce soffice, goloso e davvero economico che illuminerà le nostre giornate più buie.

Approfondimento

Un dolce al cucchiaio sfizioso semplice da preparare ed economico che donerà dolcezza ai nostri pasti