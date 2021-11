La mattina della domenica è uno dei momenti sacri della settimana, in cui possiamo finalmente prenderci il tempo per una colazione in pieno relax. Possiamo gustarla in compagnia e sperimentare con del cibo un po’ più buono e interessante, rispetto ad uno yogurt in tutta fretta. Questo è il momento giusto per provare il dolce soffice e senza burro perfetto per una colazione della domenica gustosa e leggera.

Ingredienti

130 g di farina 00; 150 g di farina manitoba; 8 g di lievito di birra fresco; 30 g di olio di semi di arachide; 150 g di latte intero; 2 uova; 1 cucchiaino di essenza di vaniglia; zucchero a velo q.b.

Il dolce soffice e senza burro perfetto per una colazione della domenica gustosa e leggera

Mettiamo a scaldare 125 g di latte in un pentolino e, prima che raggiunga il bollore, versiamoci dentro lievito e zucchero facendoli sciogliere completamente. Adesso, lasciamolo raffreddare e dedichiamoci al resto del composto.

Setacciamo le due farine e mescoliamole aggiungendo anche l’olio e un uovo. Mescoliamo tutto con cura e aggiungiamo il latte con zucchero e lievito insieme all’essenza di vaniglia e a un pizzico di sale. Usiamo una frusta per far amalgamare tutti gli ingredienti ed evitare la formazione di grumi. A un certo punto sarà necessario impastare a mano. Quindi, trasferiamo la pasta su un piano di lavoro e lavoriamola per circa 10 minuti. Facciamola riposare in una ciotola coperta da pellicola per circa 4 ore. Per favorire la lievitazione possiamo posizionare il contenitore dentro il forno con solo la luce accesa.

Adesso stacchiamo delle palline di impasto di uguale dimensione e con le mani lavoriamole sino a creare dei cordini. Una metà di loro deve essere lunga 16 cm e l’altra metà 8 cm.

Prendiamo l’estremità del cordino da 8 cm e posizioniamola a metà di quello più lungo. Così, avremo 3 cordini uniti e tutti della stessa lunghezza. Adesso possiamo cominciare a creare le nostre trecce attorcigliando fra loro i cordini. Una volta fatto, stringiamo la fine della treccia con le dita e mettiamola su una teglia rivestita con carta da forno.

Facciamo lievitare le nostre treccine per circa 30 minuti coprendole con un panno pulito. Mescoliamo in una ciotolina l’uovo e il latte rimasto. Spennelliamo questa miscela sulle treccine e mettiamole in forno preriscaldato a 180 °C per 20 minuti. Lasciamole raffreddare e spolveriamole con dello zucchero a velo prima di gustarle. Magari insieme a una confettura speciale da realizzare in pochi minuti con questo gustoso frutto di stagione.