I buoni propositi stanno per inziare e complice l’anno stressante dell’emergenza sanitaria, non si vede l’ora di iniziare di nuovo. Quindi via libera a tutorial di yoga, corsi online di zumba, esercizi di fitness da fare in salotto. Rimettersi in forma è il miraggio per un’estate di serenità e Covid-free possibilmente.

Però, è inutile girarci intorno: dopo cena o dopo pranzo la voglia di dolce assale. La mattina, dopo l’ennesima tazza di tè e qualche noce di macadamia, sogniamo ad occhi aperti crema al cioccolato e biscotti al burro. I dolci rendono più felici e se non si eccede con le dosi, perché rinunciarvi?

Ecco la ricetta della coppa stratificata cioccolato fondente e pere: il dolce fresco e goloso che si può mangiare sempre anche se si è a dieta pronto in cinque minuti:

Ingredienti per il dolce light con pere e cioccolato

un vasetto di yogurt alla vaniglia ( va bene anche bianco o alla soia);

un cucchiaio di gocce di cioccolato;

fette biscottate;

un bicchiere di latte;

un cucchiaio di cacao amaro o zuccherato;

una pera (preferibilmente varietà kaiser, decana o conference).

Prendere un bicchiere o una terrina, in vetro trasparente: anche l’occhio vuole la sua parte. Cuocere la pera al forno a microonde, impostando il forno alla massima potenza. Far andare per qualche minuto, fino a raggiungere il grado di cottura desiderato. Versare il latte in un piatto fondo insieme al cacao e mischiare fino a quando i grumi non si sciolgono. Inzuppare la prima fetta biscottata e adagiare sul fondo del bicchiere. Aggiungere un cucchiaio di yogurt, qualche doccia di cioccolato e la pera, precedentemente tagliata a cubetti. Alternare continuano a seguire questa composizione. Guarnire in cima con una spolverata di cacao e qualche goccia di cioccolato.

Ecco il dolce fresco e goloso che si può mangiare sempre anche se si è a dieta pronto in cinque minuti. Mangiare sano non significa mangiare male!