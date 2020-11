Alle volte basta davvero poco per preparare un dolce al cucchiaio da gustare da soli o in compagnia. Per cui se si è amanti del latte, dopo la sfiziosa ricetta del Latte Portoghese che si taglia a fette, ora ci si può sbizzarrire con le coppette di riso dolce al latte. O anche quello che si trova in commercio sotto il nome di “RisoLatte”. Vediamo quindi, in poche e rapide mosse, come si fa il dolce e genuino riso al latte fatto in casa senza lieviti.

Ingredienti pochi e salutari

Per una dose da 50 grammi di riso originario si devono considerare tra i 300 e i 400 ml di latte preferibilmente intero e circa 20 grammi di zucchero semolato bianco. Tra gli aromi, a piacere, la cannella in polvere, l’aroma di vaniglia, il cacao in polvere e la scorza del limone. Come si può ben vedere, si tratta davvero di pochi ingredienti di uso comune e facilmente reperibili.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il dolce e genuino riso al latte fatto in casa senza lieviti

Il primo passaggio consiste nel mettere a bollire il latte con lo zucchero e la scorza di limone. Non appena il latte sfiora il bollore, abbassare la fiamma e aggiungere il riso, mescolando di tanto in tanto. Quando il riso avrà raggunto la cottura e il latte sarà stato quasi del tutto assorbito dal riso, si potrà togliere la pentola dal fuoco.

A questo punto si potrà dostribuire il composto in coppette monodose pronte all’uso. Il tocco finale sarà rappresentato da diversi aromi a seconda dei gusti personali. Per cui c’è chi preferisce guarnire le coppette con una spolverizzata di cannella, chi invece aggiunge del cacao. Se invece si vuole rendere ancora più nutrienti le coppette di riso e latte, sipotrà a seconda delle stagioni, aggiungere delle fragole in pezzi o delle confetture di frutta o anche dei pinoli. Questo per dire che la base di riso e latte può sposarsi con tanti topping che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.