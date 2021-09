A molti sarà capitato di non avere sufficiente tempo per realizzare un menu per i propri commensali. Magari la notizia del loro arrivo ha tardato e sorge il problema di recuperare una ricetta buona e velocissima da preparare.

Bisogna solo correre a recuperare lo zucchero, perché il dolce dell’ultimo momento per ospiti improvvisi è fatto di frutta e quest’ingrediente comune che tutti possiedono. Ecco tutti i segreti e le tecniche per preparare una perfetta frutta caramellata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Come preparare questa prelibatezza in poche e semplicissime mosse

Bisogna partire da un’importantissima premessa, ossia che frutta caramellata e quella candita non sono la stessa cosa.

Per preparare la frutta candita, infatti, bisogna immergerla più e più volte in uno sciroppo di acqua e zucchero. Attraverso la disidratazione, questo procedimento la rende perfetta e la fa durare tutto l’anno. La frutta caramellata ha, invece, una copertura dolce solo all’esterno, che rende l’interno perfettamente acquoso e succoso.

Fatta questa premessa, è sempre preferibile scegliere frutta di stagione. Mele, pere, uva, kiwi o melograno sono solo alcuni possibili esempi. Ovviamente, bisognerà privare i frutti della buccia non edibile o lavarla accuratamente, se si tratta di prodotti biologici. Ma quali tecniche usare per preparare una perfetta frutta caramellata?

Ecco che il dolce dell’ultimo momento per ospiti improvvisi è fatto di frutta e quest’ingrediente comune

Le tecniche per caramellare la frutta sono tante: in padella, al forno, al microonde o con il cannello. Il primo importantissimo segreto è quello di utilizzare frutta soda e non troppo matura. Questo consentirà di mantenere tutta la croccantezza del frutto e di esaltarla.

Se la tecnica scelta prevede l’utilizzo della padella, occorrerà sceglierne una antiaderente e con i bordi abbastanza alti. Questo consentirà di girare la frutta senza farla bruciare. Allo sciroppo di acqua e zucchero è preferibile aggiungere del miele, in cui immergere la frutta a spicchi. Questo aiuterà a ottenere un perfetto colore ambrato.

Un altro segreto è quello di far fondere in padella una noce di burro prima della realizzazione dello sciroppo dolce.

Qualche ultimo suggerimento

Un altro metodo per caramellare la frutta è, invece, l’utilizzo del forno, magari sistemando la frutta in qualche foglio di alluminio. Anche qui è utile aggiungere il burro e un po’ di succo di limone e cuocere una decina di minuti a 180 gradi. Solo a cottura terminata (e fuori dal forno) sarà possibile aggiungere lo sciroppo.

La preparazione in microonde prevede di dover scaldare semplicemente del miele e cuocere per circa 7 minuti a 350 W. E, per un dolce proprio velocissimo, basta usare il cannello per scaldare un po’ di zucchero a velo spolverato sugli spicchi di frutta.