Il dolce che sta spopolando sul web per la sua particolare forma eccentrica

Voglia di novità? Da tanto tempo sul web e sui vari canali social stanno spopolando delle ricette molto creative. Ecco una ricetta di un dolce che sta spopolando sul web per la sua particolare forma eccentrica a forma di gomitolo. Si chiama wool roll bread, ed ha proprio tutte le caratteristiche del caso. La forma e la consistenza ricordano proprio un gomitolo di lana soffice.

L’impasto, che è molto simile a quello di una brioche, può essere farcito con affettati e formaggi per ottenere un rustico. Ma anche con creme, marmellate, gocce di cioccolato o altro, che è la soluzione golosa più amata.

La preparazione è molto semplice e i tempi lunghi sono richiesti solo per la lievitazione.

Ingredienti

250 g di farina manitoba

250 g di farina 00

1 uovo

30 g di burro

150 g di latte intero

un pizzico di sale fino

un pizzico di zucchero

10 g di lievito di birra

Preparazione

Iniziare con la preparazione dell’impasto. Prendere le due farine ed unirle un una ciotola insieme ad un pizzico di zucchero e il lievito.

Con l’aiuto di una paletta in silicone miscelare gli ingredienti e aggiungere il latte progressivamente. Successivamente incorporare l’uovo e impastare fino a quando l’impasto non raggiungerà una buona consistenza.

Prendere il burro e farlo sciogliere leggermente sul fuoco e incorporarlo all’impasto insieme ad un pizzico di sale. Continuare ad impasta con le mani con l’aiuto di una impastatrice planetaria con il gancio per gli impasti.

Dopo qualche minuto di lavorazione l’impasto dovrà risultare ben amalgamato e liscio. Prendere l’impasto, trasferirlo in un contenitore e coprirlo con la pellicola per alimenti e lasciare lievitare per circa 2 ore. Quando l’impasto avrà raddoppiato di volume può essere infarinato e diviso in 5 pezzi che dovranno lievitare per altri 20 minuti.

Stendere ogni pezzo dell’impasto formando dei cerchi e tagliare una parte del cerchio, la metà, in tante frange. Se si vuole farcire, prendere la farcitura di crema, marmellata o altro e posarla sull’estremità del lato opposto alle frange. Partire da questo punto per chiudere le estremità laterali e iniziando ad arrotolare fino alla fine, comprese le frange.

Bisognerà proseguire con la stessa procedura anche per il restante dell’impasto ed infine sistemare i vari panetti arrotolati nella teglia rivestita da carta da forno. Infine lasciar crescere per circa 30 minuti e a forno spento con la luce accesa.

Prima di infornare a 180°C per circa 30 minuti, spennellare la superfice con latte e zucchero. Dopo la cottura attendere qualche minuto prima di servire.