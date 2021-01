Il dolce che sorprenderà tutti per la leggerezza e bontà grazie al suo ingrediente speciale

Gustare un ottimo dolce fatto in casa, che sorprenderà tutti per la sua leggerezza e bontà, sarà facile grazie a l’ingrediente speciale: la panna liquida.

Una torta molto facile e veloce nella preparazione dalla consistenza soffice come una nuvola, perfetta per un dolce risveglio o per un tè pomeridiano insieme alle amiche.

Nella preparazione non ci saranno ingredienti come olio o burro, che saranno sostituiti dalla panna liquida che renderà l’impasto soffice ed irresistibile al primo morso.

La torta può variare con il cioccolato, sostituendo 250 g di farina con 200 g di farina e 50 g di cacao amaro. Inoltre anche l’aroma può variare, ad esempio invece degli agrumi, si può utilizzare una bacca di vaniglia e aggiungere una crema al cucchiaio da servire vicino.

Ingredienti

250 g di panna liquida fresca senza zucchero

15 g di lievito per dolci

100 g di zucchero

180 g di farina

2/3 uova

1 arancia e 1 limone o bacca di vaniglia o bustina di vanillina

zucchero a velo

Preparazione

Iniziare la preparazione montando le uova e lo zucchero con l’aiuto di uno sbattitore elettrico o una planetaria. Aggiungere la buccia grattugiata finemente degli agrumi ed infine pian piano la farina setacciata con il lievito.

A parte montare la panna fresca (tenuta precedentemente in frigorifero per almeno un oretta), senza esagerare, non dovrà essere montata come un normale ingrediente per la farcitura. La panna dovrà essere densa a non troppo.

Aggiungere la panna appena montata al composto precedentemente preparato e amalgamare per qualche minuto con l’aiuto di una paletta in silicone dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Passare al tegame che dovrà essere ben imburrato e infarinato accuratamente, versare l’impasto del dolce ed infornare per circa 40 minuti a 180°C. Controllare la cottura con uno stuzzicadenti e quando sarà pronto, spolverarlo con lo zucchero a velo e lasciarlo raffreddare prima di essere servito.