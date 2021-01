Può accadere che nei freddi pomeriggi invernali si venga aggrediti da un’incredibile voglia di cioccolato. Oppure si abbia il desiderio di cucinare una torta per coccolare i propri cari ma non si abbia il tempo né la voglia di preparazioni complesse e di accendere il forno. Ebbene, questo è il dolce perfetto, pronto in pochi minuti, necessita solo di una ciotola, ingredienti semplici ed un forno a microonde.

Dunque, vediamo di cosa si ha bisogno per il dolce al cioccolato più amato di sempre preparato al microonde in poche e semplici mosse.

Ingredienti

60 gr di farina 00;

3 uova;

110 gr di zucchero;

160 gr di cioccolato fondente;

80 gr di burro;

40 gr di mandorle;

100 ml di latte;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 pizzico di sale.

Il procedimento

Spostiamoci ai fornelli. Tagliare a pezzi il cioccolato ed unire il burro. Inserire la ciotola nel forno a microonde per 2-3 minuti, fino a che il burro non sarà fuso. Quindi lasciare raffreddare. A parte lavorare insieme le uova ed il latte. Quando saranno bene amalgamati aggiungere il latte, poco alla volta. Quindi unire, quando stiepidito, il cioccolato con il burro fuso preparato in precedenza. Unire la farina setacciata, il lievito, un pizzico di sale e le mandorle tritate. Per velocizzare il lavoro suggeriamo di utilizzare una frusta elettrica che in qualche minuto consente di incorporare alla perfezione tutti gli elementi.

A questo punto il dolce al cioccolato più amato di sempre preparato al microonde in poche e semplici mosse è già pronto per la cottura. Versare dunque il composto in una teglia quadrata con lato di circa 20 cm. Cuocere nel microonde a 800W per 8 minuti. Quindi sfornare e lasciare intiepidire.

La torta può essere accompagnata da un ciuffo di panna montata, un cucchiaio di crema pasticcera o una facilissima glassa da creare al microonde in pochi minuti. In questo caso basterà mettere a bollire 8 cucchiai di acqua nel microonde. Quindi unire 6 cucchiai di cacao amaro e 2 di zucchero ed amalgamare gli ingredienti. Dunque decorare la superficie della torta con la glassa ottenuta.

Ecco, dunque la ricetta del dolce al cioccolato più amato di sempre preparato al microonde in poche e semplici mosse. Buon appetito.